Google ostrzegło przed podejrzanymi SMS-ami. Potem przyznało, że są... zgodne z regulaminem

W ostatnich dniach liczni użytkownicy usług Google sygnalizowali, że znaleźli w swoich telefonach samoczynnie wysłane SMS-y, które na pierwszy rzut oka wzbudziły ich podejrzliwość. Mowa była także o wiadomościach odebranych.

Strach przed wyłudzeniem danych

Wiadomości zawierały przypadkowy ciąg znaków i informację "Google weryfikuje numer telefonu", a także skrócony link do tajemniczej strony internetowej. Niektórzy podejrzewali, że link miał na celu wyłudzenie danych, dlatego ostrzegali w sieci przed domniemanym procederem.

Dodatkowo niepokojący był sam fakt, że telefon wysłał SMS-a bez wiedzy użytkownika. Niepokojące było także to, że jako nadawca lub adresat wiadomości wyświetlony był polski numer telefonu komórkowego, a nie "Google".

Pojawiły się liczne obawy, że SMS-y te mają charakter tzw. wiadomości premium, a więc o podwyższonej opłacie.

Próba wyłudzenia danych?

O sprawie napisał "Dziennik Zachodni", który przytoczył wyjaśnienia biura prasowego firmy Google. Wynika z niego, że podejrzane wiadomości rzeczywiście mogły być narzędziem ataku hakerskiego.

"Google nie wysyła tego typu wiadomości SMS-ami ani mailami. Użytkownicy mogą dokonać wszelkich zmian ustawień swojego konta w usłudze Konto Google. Aby zapobiec tego typu atakom, zalecamy korzystanie z tzw. weryfikacji dwuetapowej" - powiedział gazecie Piotr Zalewski z biura prasowego Google.

Wszystko w zgodzie z regulaminem usług

Sprawę szybko wyjaśnił portal niebezpiecznik.pl, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa.

"Gdybyś kliknął w podany w wiadomości link, to mógłbyś przeczytać, że takie SMS-y - zarówno WYCHODZĄCE z Twojego telefonu, jak i PRZYCHODZĄCE na Twój telefon - to standardowa metoda weryfikacji, czy podany przez Ciebie numer telefonu w ustawieniach Twojego konta Google wciąż należy do Ciebie" - wyjaśniono we wpisie dotyczącym tajemniczych SMS-ów.

niebezpiecznik.pl Portal niebezpiecznik.pl ustalił, że "podejrzane" SMS-y są zgodne z regulaminem usługi.

Według "Niebezpiecznika" zgoda na otrzymywanie i automatyczne wysyłanie wiadomości musiała zostać wyrażona przez użytkownika podczas akceptowania regulaminu usług Google. Można ją jednak wycofać w ustawieniach konta.

"Niebezpiecznik" rozwiewa też wątpliwości dotyczące naliczanych opłat. Zdaniem portalu SMS-y wysyłane są na polski numer telefonu komórkowego, dlatego poniesie opłatę zgodną z taryfą swojego operatora. Jeśli SMS-y krajowe ma w wykupionym pakiecie lub abonamencie, to nie poniesie dodatkowych kosztów za wysłanie takiej wiadomości.

Google wyjaśni jeszcze raz

Wobec wyjaśnień "Niebezpiecznika" zaskakujący wydaje się komunikat Google cytowany przez "Dziennik Zachodni". Portal polsatnews.pl poprosił biuro prasowe firmy o komentarz.

- Udzielając odpowiedzi "Dziennikowi Zachodniemu" nasze biuro prasowe nie miało pełni informacji, a próby podszywania się pod Google (tzw. phishing) są dość częste, stąd nasza błędna odpowiedź. Kontaktujemy się już z "Dziennikiem Zachodnim", by zaktualizował ten artykuł, jesteśmy także wdzięczni "Niebezpiecznikowi" za wyjaśnienie sprawy - przekazał polsatnews.pl Piotr Zalewski z Google.

