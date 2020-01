Dwie osoby utonęły w windzie w centrum Tel Awiwu

Jak podaje "The Jerusalem Post", winda utknęła w piwnicy budynku mieszkalnego po tym, gdy doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Później do środka wdarła się woda.

Ratownicy korzystali ze sprzętu do nurkowania

Ekipa ratunkowa musiała korzystać ze sprzętu do nurkowania, żeby dostać się do windy i uwolnić dwie uwięzione w niej osoby - kobietę i mężczyznę. Oboje zmarli tuż po przewiezieniu ich do szpitala.

W sobotę po południu opady deszczu spowodowały w Tel Awiwie podtopienia, w wyniku których zamknięto niektóre drogi.

Synoptycy przewidują, że ulewy i burze z piorunami będą się utrzymywały jeszcze w niedzielę.

emi/ PAP