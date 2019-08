Drzwi w windzie otworzyły się, ale ona jechała dalej. Dźwig zmiażdżył mężczyznę. Drastyczne wideo

Do śmiertelnego wypadku w nowojorskim apartamentowcu Manhattan Promenade doszło w czwartek rano. Na nagraniu z monitoringu widać, jak drzwi windy otwierają się na parterze, wysiada pierwszy z pasażerów, za nim chce wysiąść kolejna osoba, ale winda jedzie dalej.



30-letni Sam Waisbren znalazł się między kabiną windy a ścianą szybu. - Próbował złapać się ramy windy, ale ona wciąż zjeżdżała - powiedział w rozmowie z "New York Post" pracownik budowlany, który był świadkiem tragedii. - To było okropne - dodał.

UWAGA - NAGRANIE JEST DRASTYCZNE!

"Jesteśmy całkowicie zdruzgotani"



- Był cudownym młodym mężczyzną - powiedział jego ojciec Charles Waisbren, który dodał, że jego syn przeprowadził się do Nowego Jorku z domu rodzinnego pod Milwaukee. Zajmował się sprzedażą oprogramowania. - Miał miliony przyjaciół w Nowym Jorku. Był kochany przez wszystkich. Jesteśmy całkowicie zdruzgotani - mówił Charles Waisbren.



Strażacy, którzy bardzo szybko pojawili się na miejscu wypadku, uwolnili z uszkodzonej windy pięć osób, które zostały wewnątrz. Nie odniosły poważniejszych obrażeń.

#FDNY members are operating on scene at 3rd Avenue and East 25 Street in Manhattan for a confined space incident. pic.twitter.com/YcgdYKEcrm