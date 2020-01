Pokona 200 km górskiego ultramaratonu, by wesprzeć fundusz im. Piotra Pawłowskiego

Minął rok od nagłej śmierci Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Fundacji Integracja. Organizatorzy akcji podkreślają jak ważna jest osoba lidera realizującego ważną misję społeczną i jak dotkliwe jest odejście takich osób jak Piotr. Dlatego tak ważne jest, aby doczekał się on następców, bo - jak mówią organizatorzy - w kwestiach związanych z problemami osób z niepełnosprawnościami ciągle jest wiele do zrobienia.

To powód, dla którego powstał fundusz wieczysty jego imienia, który będzie wspierał aktywnych liderów działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Organizatorom pomaga w tym Marek Rybiec, prezes iWealth Management, a swój udział w przyszłości zapowiedzieli także inni prezesi - członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono.

- Jesteśmy pełni uznania dla wyzwania, jakie czeka Marka - mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współzałożyciel Funduszu Podwójne Wyzwanie i pomysłodawca utworzenia Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego, prowadzonego przez Fundację Integracja i wspieranego przez Koalicję Liderzy Pro Bono.

Pół miliona na stypendia

Aby motywować i wspierać Marka Rybca w jego podwójnym wyzwaniu wystarczy wejść na stronę (kliknij tutaj) i wpłacić dowolną kwotę na Fundusz im. Piotra Pawłowskiego. Celem jest zebranie pół miliona złotych na stypendia oraz kapitał żelazny funduszu, który pozwoli zapewnić finansowanie stypendiów na wiele kolejnych lat.

To już drugi projekt, realizowany przez Marka Rybca na rzecz Funduszu Podwójne Wyzwanie. W 2018 roku przebiegł uznawany za ekstremalny w świecie sportu cykl ultramaratonów "4 Deserts”, liczący 1000 km przez cztery pustynie świata. Celem społecznym było wówczas wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

Zebrano wówczas ponad 110 tys. zł. W zbiórce swój udział mieli także inni członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono: Marek Jurkiewicz i Józef Kącki - prezes Leaders Island oraz Marek Wikiera - prezes Umbrella Holding Sp. z o.o., Marta Różacka - współwłaścicielka Puma Sport Center, Dawid Dybol. Każdy z nich realizował swoje własne wyzwania sportowe i biznesowe, jednocześnie wspierając Fundację Hospicjum Onkologiczne.

Ta formuła pokazuje w jaki sposób liderzy biznesu mogą wykorzystać swoją pozycję i kompetencje, a także pasje i marzenia zarówno prywatne, jak i zawodowe, do tego by robić rzeczy ważne społecznie.

Bieg inny niż wszystkie

Jak podaje portal Run&Travel, bieg podzielony jest na 3 części: odcinek górski na wysokości ponad 1000 metrów, odcinek Karisc z przejściem w rejonie Škocjanske Jame i odcinek nadmorski, prowadzony wzdłuż grzbietu zatoki w Trieście. Strategia biegu zakłada całkowitą samowystarczalność na odcinkach górskim i krasowym oraz pomoc w punktach odżywczych, ale bez możliwości zmiany sprzętu na odcinku nadmorskim.

Sprzęt biegacza jest przechowywany w pudełkach i przenoszony co 30 km aż do 110 km – pudełko musi zawierać żywność i sprzęt. Tradycyjne punkty odświeżania są zlokalizowane do 110 km. W punktach odżywczych będzie obsługa w razie sytuacji kryzysowych i przewidzianych kontroli, ale wszystkie rzeczy, których biegacz będzie potrzebował podczas biegu (żywność itp.) trzeba mieć we wcześniej przygotowanym pudełku. Innymi słowy, jeżeli nie ma czegoś w pudełku, nie ma możliwości uzupełnienia zapasów w punkcie.

Fundusz Podwójne Wyzwanie

Fundusz Podwójne Wyzwanie, założony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i wspierany przez Koalicję Liderzy Pro Bono (www.liderzyprobono.pl), to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie typu venture philanthropy, skupiające bohaterów realizujących niecodzienne wyzwania, środowisko biznesu i projekty społeczne potrzebujące wsparcia.

"Podwójne wyzwanie" łączy dwa światy: z jednej strony jest cel sportowy - np. ulatramaraton, a z drugiej społeczny - zebranie określonej sumy pieniędzy. Dwa wyzwania ma także organizacja, która jest beneficjentem – ma dalej i skuteczniej pełnić misję społeczną, a jednocześnie zyskać niezależność od wsparcia zewnętrznego, stanąć na nogi.

Dzięki metodzie venture philanthropy inicjatywy otrzymują pomoc finansową oraz doradztwo eksperckie, zapewnione przez członków Koalicji Liderzy Pro Bono, która wykorzystując narzędzia wolontariatu kompetencji, wspiera beneficjentów w procesie osiągania samodzielności, przedsiębiorczości i trwałości. To nowe podejście w myśleniu o przedsiębiorczości społecznej, która daje nadzieję na budowę stabilnego i samowystarczalnego sektora działań pozarządowych.

