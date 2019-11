250 km po pustyni. Polka zwyciężyła w morderczym ultramaratonie

250 kilometrów morderczego biegu po pustyni, w temperaturze przekraczającej 50 stopni Celsjusza, z całym ekwipunkiem na barkach - tak wygląda Desert Ultra organizowany co roku na Pustyni Namib. We wtorek klasyfikację kobiet wygrała w nim Polka. Katarzyna Orzechowska w swoim debiucie w ultramaratonie ustanowiła nowy rekord trasy. Zaledwie kilka miesięcy temu urodziła synka.

Desert Ultra to bieg organizowany przez Beyond the Ultimate, którzy stworzyli "serię wyścigów w pięknych i brutalnych środowiskach na całym świecie". "Specjalizujemy się w bezpiecznym dostarczaniu zmieniających życie i budzących pozytywne nastawienie do życia wyzwań w odległych i wymagających obszarach" - piszą o sobie organizatorzy.

Beyond the Ultimate stworzyli: Jungle Ultra - wyścig po Amazonii w Parku Narodowym Manú w Peru, Ice Ultra - bieg po zaśnieżonej Laponii, For Rangers Ultra na kenijskiej sawannie, górskie Mountain Ultra oraz Desert Ultra po Pustyni Namib w Namibii.

Desert Ultra w Namibii nie jest może tak słynny jak kalifornijski Badwater w Dolinie Śmierci, ale jest równie morderczy.

ZOBACZ: Biegł z napisem "Jesus Saves". Uratował go Jesus... z przedmieść Minneapolis

"Nieźle jak na debiutanta"

We wtorek kończy się tegoroczna edycja ultramaratonu na pustyni. Jak poinformowali organizatorzy jeszcze przed zakończeniem ostatniego, piątego etapu, triumfatorką biegu kobiet została Polka, Katarzyna Orzechowska.

"Kasia dała dzisiaj z siebie wszystko i wydawało się, że staje się coraz silniejsza w miarę trwania wyścigu. Nieźle jak na biegacza biorącego udział w swoim pierwszym ultramaratonie" - napisali organizatorzy.

Z uwagi na to, że nie wszyscy zawodnicy dotarli jeszcze do mety, nie opublikowano dotąd wyników końcowych wyścigu. Beyond the Ultimate poinformowali jednak, że Polce udało się ustanowić nowy rekord trasy wśród kobiet. Dotychczasowy, 33 godziny 52 min. 10 sek. należał do utytułowanej Dunki Kristiny Madsen. Bazując na czasie Orzechowskiej po czwartym etapie, Polka musiała przebiec ostatni, 90-kilometrowy odcinek w mniej niż 12,5 godziny.

ZOBACZ: Były maratończyk sprzedał swoje stare buty za 50 tysięcy dolarów

Niewiele ponad pół roku temu urodziła syna

W klasyfikacji generalnej Orzechowska przegrała jedynie z dwoma mężczyznami - Namibijczykiem Wimem Steenkampem oraz Hiszpanem Julenem Calzadą Urdaibai'em.

Katarzyna Orzechowska urodziła się w polskiej rodzinie w Kanadzie. Prywatnie jest lekarzem i mieszka w Wiedniu. Ponad pół roku temu urodziła syna. Między porodem a startem w Desert Ultra w Namibii "zaliczyła" w wrześniu maraton w Berlinie.

WIDEO - Kim Dzong Un eskortowany przed 12 ochroniarzy. Biegli otaczając limuzynę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl