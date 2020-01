Jest kolejna kandydatka w wyborach w PO

Mucha powiedziała, że "nie można Schetynie nie podziękować za wszystko, co zrobiła dla PO". - Te cztery lata były trudne, a mimo to udało nam się pozostać największą siłą opozycyjną - dodała.

Podkreśliła jednak, że Platforma potrzebuje zmiany. - W moim przekonaniu w takiej formule, w jakiej PO funkcjonuje, nie wygra wyborów - oceniła.

Jak dodała, jej hasło wyborcze to "Nowy początek". Jak stwierdziła, to, że nowy początek w PO jest możliwy, pokazują nazwiska kandydatów w wewnątrzpartyjnych wyborach. Mucha zwróciła się do swoich kontrkandydatów o "serię debat" w miastach powiatowych i byłych miastach wojewódzkich.

Pierwsza tura 25 stycznia

W piątek 3 stycznia o północy upływa termin, jaki Rada Krajowa PO dała chętnym do ubiegania się o przywództwo w partii, na zgłaszanie swoich kandydatur. Pierwsza tura wyborów szefa PO odbędzie się 25 stycznia.

Jeszcze w grudniu swoją kandydaturę formalnie zgłosili: Bogdan Zdrojewski i Bartosz Arłukowicz. W piątek zgłosili się natomiast: szef klubu KO Borys Budka oraz wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Zgodnie z grudniową uchwałą Rady Krajowej PO, pierwsza tura wyborów szefa Platformy odbędzie się 25 stycznia, ewentualna druga, jeśli byłaby potrzebna - 8 lutego. Aby zarejestrować kandydaturę na przewodniczącego potrzeba zebrać minimum podpisy 10 członków Rady Krajowej PO.

