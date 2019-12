Atak na kościół w Burkina Faso. Wśród ofiar dzieci

Według tych źródeł kilkunastu "silnie uzbrojonych napastników" wdarło się do kościoła, w którym trwało niedzielne nabożeństwo, i "z zimną krwią rozstrzelało wiernych, w tym pastora i dzieci". Do ataku doszło w miejscowości Hantoukoura w departamencie Foutouri na wschodzie kraju.

Napastnicy uciekli na motocyklach. Wojsko i siły bezpieczeństwa rozpoczęły poszukiwania zabójców.

ZOBACZ: Atak na meczet we Francji. Sprawca chciał zemścić się za zniszczenie Notre Dame

"Barbarzyński atak"

Prezydent Roch Marc Christian Kabore potępił na Twitterze ten "barbarzyński atak" na protestancką świątynię. Potwierdził liczbę ofiar i złożył kondolencje ich rodzinom.

Je condamne l'attaque barbare contre l'Église protestante de Hantoukoura dans le département de Foutouri qui a fait 14 morts et plusieurs blessés.

Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. RK