Od 2020 roku Holandia to już Niderlandy. Ile kraj zapłaci za tę zmianę?

Wszystko za sprawą mało precyzyjnej nazwy. Nazwa "Holandia" nawiązuje do dwóch z dwunastu prowincji królestwa Niderlandów - Holandii Północnej oraz Holandii Południowej.

Projekt zmiany nazwy kraju został przygotowany przez rząd w Hadze w pierwszych miesiącach ubiegłego roku i zatwierdzony w październiku 2019 r. Od 1 stycznia nazwa "Holandia" przestała oficjalnie istnieć. Nowa nazwa kraju to Niderlandy.

Koszt to 200 tys. euro.

W związku z tą zmianą kasa budżetu państwa uszczupli się o 200 tys. euro., ponieważ właśnie tyle będzie kosztowała instytucje państwowe, ministerstwa, urzędy, rady lokalne i uniwersytety zmiana m.in. stron internetowych i starego logo promującego niderlandzkie państwo na arenie międzynarodowej. Na nowe logo składają się litery "NL" tworzące kształt tulipana.

From now on the Kingdom of the Netherlands can be recognised internationally by a new logo. The logo is characterised by two symbols: NL and an orange tulip. The logo replaces the much used ‘Holland tulip’. pic.twitter.com/U5Yt9Vw3e2