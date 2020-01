Aktorka z "Kapitana Ameryki" oskarżona. Miała zamordować matkę

Policja nie ujawnia na razie szczegółów śledztwa. Wiadomo, że matka aktorki, 68-letnia Patricia "Tee" Fitzgerald została znaleziona martwa w swoim domu 20 grudnia.

Mollie Fitzgerald przebywa w więzieniu hrabstwa Johnson. Nałożono na nią kaucję w wysokości pół miliona dolarów.

Mollie Fitzgerald zagrała m.in. w filmie "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" postać zwaną "Stark Girl". Przy produkcji pracowała także jako asystentka reżysera Joe Johnston'a. Sama jest również producentką i reżyserką.

"Wszczepiony mikrofalowy nadajnik"

Internetowa baza danych na temat filmów IMDb przypomina, że w serii tweetów z 2018 r. Fitzgerald apelowała m.in. do szefa sztabu armii amerykańskiej o usunięcie nadajnika mikrofalowego z jej czaszki, który - jak twierdziła - miał zostać wszczepiony przez FBI podczas jej wizyty u dentysty.

Według informacji The Hollywood Reporter matka aktorki przeprowadzała się z powrotem do Kansas, po tym jak ostatnie kilkadziesiąt lat spędziła w okolicach Houston w Teksasie. W oświadczeniu brat Patricii, Gary, wyraził żal rodziny z powodu straty, nie odnosząc się do okoliczności, w których doszło do zbrodni.

"Byliśmy zszokowani" - zaznaczył. "Nie ma znaczenia okoliczność - chodzi o utratę siostry" - dodał brat ofiary.

msl/luq/ "Fox News", Associated Press, comicbook.com