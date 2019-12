Sharon Stone zablokowana... na portalu randkowym. "Nie wyrzucajcie mnie ze swojego ula"

"Hej, Bumble, nie wyrzucajcie mnie ze swojego ula" - zaapelowała Stone, nawiązując do logotypów aplikacji. Portal randkowy reklamuje się jako miejsce, w którym "każda pszczoła znajdzie swoją parę".

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

"Sytuacja się nie powtórzy"

Aplikacja odniosła się do "zarzutów" aktorki. Profil odblokowano, a Clare O’Connor z Bumble odpowiedziała: "zapewniamy, że podobna sytuacja się nie powtórzy". "Zaufaj nam - definitywnie chcemy cię w naszym ulu" - zapewniła.

AHA! @sharonstone, we at @bumble found your account, unblocked you, and ensured this won't happen again. You can get back to Bumbling! Thanks for bearing with us and hope you find your honey.🐝 — Clare O'Connor (@Clare_OC) December 30, 2019

Oh no, @sharonstone! @Bumble editorial director here. We're on the case. Trust us, we *definitely* want you in the Hive. We'll get back to you ASAP. 💛 — Clare O'Connor (@Clare_OC) December 30, 2019

Nie tylko randki

Bumble to platforma społecznościowa, dzięki której można nawiązać kontakty niezależnie od tego czy chcemy pójść na randkę, szukamy znajomych czy planujemy nawiązać kontakty biznesowe.

Aplikacja od innych podobnych różni się tym, że jako pierwsze mogą wysłać wiadomość wyłącznie kobiety. Założycielka i prezeska, Whitney Wolfe Herd, tłumaczy to zmianami wywołanymi przez ruch #MeToo i chęcią wzmocnienia pozycji płci pięknej.

