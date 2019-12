Były piłkarz stanie przed sądem za narkotyki. Jest akt oskarżenia

- Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia w sprawie Jarosława Bieniuka - powiedziała we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Były piłkarz usłyszał dwa zarzuty dotyczące udzielania dwóm osobom narkotyków. Nie będzie odpowiadał za gwałt, o co oskarżała go znajoma.