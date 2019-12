Warszawska policja zatrzymała handlarzy narkotykami. Wpadło dziesięciu mężczyzn [WIDEO]

Dziesięć osób zatrzymanych oraz zabezpieczona amfetamina, marihuana i haszysz to wynik ostatnich działań stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze rozbili kolejną grupę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków na terenie podwarszawskich miejscowości. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Może im grozić do 12 lat więzienia.