"Próba osłabienia Polski na forum międzynarodowym". Prof. Kleiber o słowach Putina

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście "niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał".

Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. - Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski - red.) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego - mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.

"Mobilizacja rosyjskiego społeczeństwa"

- Rosjanie swoje cele realizują w profesjonalny sposób. Jeśli coś sobie wymyślili, to próbują teraz na wszystkich frontach przekonywać, że tak powinno być - powiedział w Polsat News wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych, prof. Michał Kleiber.



Zauważył, że "wszystkie wypowiedzi rosyjskie składają się na obraz odmiennego stanowiska Rosji w sprawach związanych z wybuchem i przebiegiem drugiej wojny światowej".

- Rosjanie nie mieli ostatniego okresu szczęśliwego, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną jak i wewnętrzną - zwrócił uwagę.



- Zatem zjednoczenie wysiłków wokół takiego tematu ma mobilizować społeczeństwo rosyjskie do poparcia dla prezydenta Putina. Historia pokazuje, że rosyjscy politycy potrafią mobilizować społeczeństwo wokół takich tematów - dodał.

"W sytuacji zagrożenia potrafimy się zjednoczyć"

Według prof. Kleibera, Polska dobrze zachowuje się w tej sytuacji. - W tej sprawie klasa polityczna mówi jednym głosem. Pokazujemy, że w sytuacji zagrożenia potrafimy się zjednoczyć - powiedział były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Wg. niego, "Putin nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób może wzmocnić nasz kraj, a nie osłabić".

Prof. Kleiber odniósł się również do zarzutów opozycji, która zarzuca prezydentowi Dudzie bierność w tej sprawie. - Ja myślę, że to wpisuje się w polską strategię, żeby tej sprawie nie przypisywać przesadnego znaczenia. Pozostawienie sobie jakiegoś elementu do mocnego zajęcia stanowiska ma swój sens polityczny - stwierdził.

- W jakimś momencie prezydent powinien zabrać głos, jeśli ta sytuacja będzie się rozwijać - dodał.

"Prawda historyczna jest po polskiej stronie"

Prowadzący program Wojciech Dąbrowski przypomniał, że po stronie Polski opowiedzieli się m.in. ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

- To jest problem dla Rosji, bo jest to dla nich znak, że ich głos jest niezrozumiały dla rządów wielu państw - powiedział profesor.

- Wszystkie głosy, które teraz słyszę są krytyczne wobec Rosji. To świadczy o tym, że prawda historyczna jest po polskiej stronie - dodał.

Zapytany, dlaczego Unia Europejska nie zabrała głosu w tej sprawie, Kleiber stwierdził, że być może nie chce zaogniać stosunków z Rosją.

- W Europie, w UE, są bardzo poważne siły, które opowiadają się za harmonijną współpracą z Rosją. Wszyscy sobie powinniśmy tego życzyć, żeby współpraca z Rosją układała się dobrze - stwierdził.

Duda faworytem wyborów

Na koniec prof. Kleiber podsumował mijający rok w polityce. - Ten rok nie był przełomowy. Kłóciliśmy się bardziej niż wcześniej. Ze względu na wybory prezydenckie w 2020 roku czeka nas dalszy spór - powiedział.

- Gdyby doszło do wyboru prezydenta innego niż obecny, mielibyśmy kryzys polityczny, to byłby powód do dalszych utarczek - zasugerował.

Jednak jego zdaniem faworytem wyborów jest Andrzej Duda.

- Zjednoczona Prawica umocniła swoje społeczne poparcie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby mogła przegrać te wybory - zaznaczył.

luq/dk/ Polsat News, polsatnews.pl