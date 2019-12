Huk fajerwerków i petard. Sprawdź, jak pomóc przetrwać sylwestra zwierzakom

Wiele miast z troski o zwierzęta rezygnuje z pokazów sztucznych ogni. Choć w ostatnich latach większą uwagę zwraca się na samopoczucie czworonogów podczas nocy sylwestrowej, to trudno byłoby znaleźć miejsce, gdzie fajerwerków nie zobaczymy, a przede wszystkim nie usłyszymy w ogóle.

Unikajmy spacerów

W sylwestra starajmy się unikać długich spacerów z psami. Podczas koniecznego wyjścia wieczorem pamiętajmy o tym, aby zabrać smycz. Zwierzak może wystraszyć się huku fajerwerków i uciec. Przestraszony może się zgubić albo np. wpaść pod samochód.

Gdyby jednak pies nam się wyrwał mimo smyczy to zadbajmy o to, by miał zawieszkę z numerem telefonu do właściciela, bądź adresem.

Sam znajdzie miejsce

Pies ma o wiele czulszy słuch niż człowiek. Pozwólmy, aby w domu zwierzak sam wybrał sobie pomieszczenie, w którym przeczeka wystrzał fajerwerków. Pies najlepiej będzie wiedział, w którym miejscu będzie się czuł najlepiej. Wybranego przez niego miejsca nie próbujmy na siłę zmienić.

Aby pomóc czworonogowi zamknijmy wszystkie okna i drzwi. Można też opuścić rolety, aby zwierzak nie widział rozbłysków na niebie.

Środki uspakajające

Może się jednak zdarzyć tak, że zwierzę wyjątkowo źle znosi wystrzały. Jeśli mamy takie doświadczenia z poprzednich lat ze swoim pupilem, to warto pomyśleć o wizycie u weterynarza.

Po konsultacji ze specjalistą można podać czworonogowi odpowiednie środki uspakajające, które pomogą przetrwać mu stresującą noc.

Co z psami "na służbie"?

Psy, które służą w policji są szkolone do tego, aby nie bać się wystrzałów. Już na etapie typowania do szkolenia, wybierane są te czworonogi, które nie są bojaźliwe. Podczas szkoleń ich odporność na hałasy jest tylko podnoszona.

Policyjny pies nie może uciec, gdy usłyszy wystrzał z pistoletu lub eksplozję granatu hukowego, ich opiekunowie są więc spokojni o swoich podopiecznych.

