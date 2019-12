"Taka noc sylwestrowa jest koszmarem". Dzieci z autyzmem cierpią przez fajerwerki

U osób ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami pokrewnymi łatwo o przebodźcowanie, które utrudnia funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Do naszej redakcji zgłosiła się nauczycielka ze szkoły specjalnej nr 168 w Łodzi pani Agnieszka Latoszewska, która zaznaczyła, że w kontekście problemów powodowanych wybuchami fajerwerków nie można mówić tylko o zwierzętach, ale również o dzieciach i dorosłych z autyzmem.

ZOBACZ: Sylwester w Warszawie bez fajerwerków #WarszawaNieStrzela

- Tutaj nie chodzi tylko o dźwięk, hałas, ale także nadwrażliwość wzrokową. Ponadto ciśnienie, jakie się wytwarza podczas gdy fajerwerki wybuchają, jest negatywne - dzieci to odczuwają. No i zapach. Ludzie bez takich problemów nie zwracają na to uwagi. Dzieci z autyzmem odczuwają fizyczny ból - mówi Latoszewska w rozmowie z polsatnews.pl.

Jak się przygotować?

- Rodzice dzieci z autyzmem raczej nie biorą udziału w takich pokazach. Jeżeli już mają kontakt z fajerwerkami to przypadkowy, np. podczas spaceru, gdy wybuchnie petarda. Dzieci wówczas mogą zareagować wpadnięciem w szał, biciem głową, zatykaniem uszu, ucieczką. Odczuwają ból, mogą wystąpić wymioty. Reakcje mogą być różne, każde dziecko jest inne - dodaje nauczycielka.

- Przygotowując się na taką noc można wcześniej wytłumaczyć dziecku na czym polegają fajerwerki, obejrzeć filmy ściszając dźwięk, aby nie było zszokowane. Na taką noc można przygotować specjalne słuchawki. W domu łatwiej poradzić sobie z problemem, gorzej jest na zewnątrz - powiedziała polsatnews.pl Hanna Bednarz-Kolasińska z Fundacji Jaś i Małgosia, która opiekuje się dziećmi z autyzmem.

"Ciche godziny"

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemów dzieci i dorosłych z autyzmem. W niektórych centrach handlowych wprowadzono np. tzw. ciche godziny, w których można zrobić zakupy bez słuchania komunikatów i głośnej muzyki, w tym czasie wyłączone są również telewizory.

Z kolei niektóre kina organizują specjalne seanse filmowe, gdzie dzieci z autyzmem mogą poruszać się po sali, dźwięk jest ściszony a oświetlenie odpowiednio ustawione.

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce u 1 na 100 dzieci.

las/prz/ polsatnews.pl