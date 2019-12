WhatsApp przestanie działać na urządzeniach z Windows Mobile. Później także na iPhone'ach

WhatsApp - popularny komunikator należący do Facebooka - przestanie działać na wszystkich urządzeniach z systemem Windows Mobile 31 grudnia. Firma postanowiła zrezygnować z obsługi urządzeń, które "nie oferują funkcji potrzebnych do rozwoju aplikacji w przyszłości". Z początkiem lutego dostęp do WhatsAppa utracą również niektórzy posiadacze iPhone’ów oraz smartfonów z Androidem.