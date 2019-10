Zdjęcie w paszczy krokodyla i wannie pełnej pieniędzy. Muzeum Instagrama w Brukseli

- To raj dla Instagramowiczów. To kraina fantazji, stworzona, by robić piękne zdjęcia, czyli to, co od zawsze lubimy robić, ale co robili też nasi rodzice, kiedy jeździli na wczasy - tłumaczy Hannes Coudenys, autor Muzeum Instagrama "Smile Safari". Więcej w materiale korespondentki Polsat News Doroty Bawołek.