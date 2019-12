Pobili go na śmierć, bo ochlapał ich błotem. Usłyszeli wyrok

Patryk H. i Paweł S. usłyszeli wyrok w Sądzie Okręgowym w Zamościu w sprawie śmiertelnego pobicia Henryka T. Ofiara to kierowca, który przejeżdżając autem ochlapał jednego z mężczyzn błotem. Ten, razem ze znajomym, ruszył za 38-latkiem do jego domu. Tam doszło do pobicia. Wszystko działo się na oczach dzieci ofiary. Mężczyzna zmarł kilka dni po ataku.