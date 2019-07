Skatowali człowieka za ochlapanie błotem. Ruszył proces ws. zabójstwa na Lubelszczyźnie

Na ławie oskarżonych 21-letni Patryk H. i 31-letni Paweł S. "Działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu Henryka T. używając nieustalonego, tępego, twardego narzędzia o podłużnym kształcie i uderzali go po głowie oraz całym ciele, czym spowodowali urazy czaszkowo-mózgowe" - napisano w akcie oskarżenia.

Pod koniec stycznia między nim a mężczyznami doszło do bójki. Patryk H. i Paweł S. przyjechali do domu Henryka T., by jak twierdzą - zwrócić mu uwagę, że jadąc samochodem ochlapał ich błotem pośniegowym. Sędzia nie zgodził się dziś na rejestrację dźwięku podczas rozprawy. Pełnomocnik jednego z oskarżonych przyznaje, że to trudna historia.

"Pokrzywdzony dał początek temu nieszczęściu"

- Musimy pamiętać o tym, że pokrzywdzony dał początek temu nieszczęściu, wulgarnie odezwał się do tych, którzy zostali tym błotem ochlapani - mówił Witold Rychter, obrońca Pawła S.

Oskarżeni przyznają się do udziału w bójce, ale nie do pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut postawił im prokurator. Według jednego z obrońców 38-letni Henryk T. miał w ręku trzonek od siekiery. Narzędzia zbrodni do dziś nie odnaleziono.

- Ten trzonek został wyrwany mu z reki. Jeden ze sprawców pod wpływem silnego wzburzenia nieumyślnie, tak jak to się popularnie mówi, na oślep bił tym trzonkiem i jeden raz trafił w głowę i tu jest dramat, tu jest tragedia - dodał Rychter.

Pełnomocnik rodziny Henryka T. o szczegółach tego co się stało mówić nie chce. - Z mojego punktu widzenia przebieg tego zdarzenia nie budzi wątpliwości i materiał dowodowy w sposób jednoznaczny wskazuje na to jak ono przebiegało - mówił Tomasz Nowak, pełnomocnik rodziny Henryka T.

Zmiana kwalifikacji czynu

Nie wyklucza, że wystąpi z wnioskiem o zmianę kwalifikacji czynu z pobicia ze skutkiem śmiertelnym na zabójstwo w zamiarze ewentualnym.

- Przeprowadzenie całego postępowania dowodowego i finał tego procesu to będzie ten moment, kiedy będzie można jakieś tezy formułować również w tym zakresie - dodał.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi do 10 lat więzienia. Gdyby doszło do zmiany paragrafu Patryk H. i Paweł S. mogliby usłyszeć wyrok od 8 do 25 lat więzienia.

