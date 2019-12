"Fatalna decyzja". Owsiak komentuje odwołanie Haidara

"Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce (...) jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak. Założyciel Fundacji WOŚP skomentował w ten sposób decyzję władz szpitala w Białej Podlaskiej, według której Haidar przestanie kierować oddziałem neonatologicznym w tej placówce.

W niedzielę wieczorem Riad Haidar poinformował, że decyzją dyrektora szpitala, a zarazem radnego PiS Adama Chodzińskiego od 1 stycznia 2020 roku nie będę już kierował Oddziałem Neonatologicznym im. WOŚP w bialskim szpitalu.

"Sytuacja o tyle smutna, że jest to wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców" - napisał Raidar, który kierował oddziałem od 1999 roku.

Założyciel i prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak w reakcji na decyzję władz bialskiej szpitala, zwrócił się za pośrednictwem Facebooka do dyrektora placówki, radnego Chodzińskiego.

"Skąd taka decyzja? Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce! Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną, kształci kolejne pokolenia młodych lekarzy, jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie" - napisał Owsiak.

Jak dodał, oddział, którym kierował Haidar to "absolutna perła w świecie polskiej neonatologii". "Trafiają tam noworodki z najcięższymi schorzeniami, często podejmowana jest tam walka o życie tych maluchów. Oddział pracuje i leczy na najwyższym światowym poziomie co było wielokrotnie doceniane, zresztą nie tylko w Polsce" - napisał.

"Panie Dyrektorze, publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce przeżywa dziś zapaść. Brakuje w polskich szpitalach 70 tys. lekarzy, co w wielu miejscach jest przyczyną zamykania lub zawieszania oddziałów szpitalnych. Czy naprawę stać Pana na to, by w taki sposób potraktować jednego z najbardziej docenianych lekarzy neonatologów w Polsce? Czy nie igra Pan życiem i zdrowiem najmłodszych pacjentów?" - pytał założyciel WOŚP.

Jak dodał, Fundacja WOŚP "uznaje tę decyzję za fatalną dla szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów". "Panie Dyrektorze, oczekujemy pilnej odpowiedzi na najprostsze pytanie - dlaczego?".

