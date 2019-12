2-latka połknęła tabletkę do zmywarki. Uratowali ją policjanci

Szczęśliwie zakończyła się niecodzienna interwencja policjantów ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie), których zatrzymała matka 2-letniej dziewczynki. Jechała do szpitala, ponieważ jej córka połknęła tabletkę do zmywarki. Funkcjonariusze postanowili zorganizować eskortę.

Kobieta napotkała policjantów, gdy radiowozem patrolowali ulice Stargardu. Mundurowi poinformowali o sytuacji dyżurnego komendy, a potem utworzyli konwój, aby dziecku jak najszybciej pomogli lekarze.

Sytuacja zagrażała życiu dwulatki, ponieważ z jej ust toczyła się już piana. Funkcjonariusze użyli więc sygnałów błyskowych i dźwiękowych.

Dziewczynka natychmiast uzyskała pomoc w stargardzkim szpitalu. Według informacji policji, nic poważnego jej się nie stało.

To nie pierwsza podobna sytuacja. W lutym policjanci ze Środy Wielkopolskiej eskortowali do szpitala roczne dziecko, które połknęło płyn do czyszczenia toalet. Chłopczyk przeżył dzięki szybkiej pomocy.

Natomiast w sierpniu 2017 r. funkcjonariusze z Cieszyna (woj. śląskie) pomogli uratować dziecko, które połknęło śrubkę i dusiło się, a karetka nie mogła dotrzeć na czas. Ojciec wcześniej chciał sam zawieźć malucha do szpitala, ale miał kolizję.



