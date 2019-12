Sienkiewicz: Rosja testuje wewnętrzną słabość Polski

- Nie jest dobrze, jeśli Rosja ustami prezydenta zaczyna oficjalną kampanię antypolską. To jest polityka, która nie może być akceptowana w cywilizowanym świecie, a na pewno nie na kontynencie europejskim, który tyle wycierpiał - powiedział poseł Bartłomiej Sienkiewicz w programie #Newsroom.

- Putin jak zawsze gra w to samo, to znaczy w zamęt i podnoszenie napięcia w relacjach sąsiedzkich, ale też relacjach z szerzej pojmowanym Zachodem; to rewizjonizm historyczny, na którym jest w dużej mierze oparta jego władza - mówił poseł w rozmowie z Robertem Felusiem.

- To wszystko wróży dość niebezpieczną sytuację. Nie chcę mówić o kryzysie, bo do niego jesteśmy daleko na szczęście, ale niebezpieczną sytuację, ponieważ tworzy się z tego spirala oświadczeń, spirala kłótni o historię - dodał były szef MSWiA.

ZOBACZ: "Bezczelne kłamstwa". Tusk zareagował na słowa Putina

Sienkiewicz wypowiedział się w tym kontekście także o oświadczeniu opublikowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie słów Putina o przyczynieniu się Polski do wybuchu II wojny światowej.

Oświadczenie premiera "za długie i przegadane"

- Ta spirala ma za sobą ponad 48 godzin, po trzech dniach jest to oświadczenie i dobrze, że jest w końcu - zaznaczył. Podkreślił jednak, że oświadczenie premiera mogłoby być dobrym materiałem na notatkę wysyłaną do zaprzyjaźnionych państw przez MSZ, jednak do wyrażenia oporu politycznego "jest za długie i przegadane".

- Raczej widziałbym tu apel o to, żeby zachód Europy, do którego należymy, przeciwstawił się rewizji historii, w której Polska jest postrzegana na równi z Hitlerem, do tego nie należy dopuścić - mówił Sienkiewicz.

ZOBACZ: "W tym kryje się frustracja, jego działania są mało subtelne". Ambasador RP przy NATO o Putinie

Poseł stwierdził także, że Rosja ustami prezydenta Putina zaczęła "oficjalną kampanię antypolską", a władze polskie powinny w takiej sytuacji zareagować szybko i sprawnie. Zaapelował także do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"W tej sprawie musimy być skonsolidowani"

- To jest taki moment, w którym rządzący powinni wyciągnąć rękę do opozycji i powiedzieć: "słuchajcie, usiądźmy razem, zastanówmy się, jak możemy sobie z tym poradzić, wysłuchamy waszego zdania" - mówił Sienkiewicz.

WIDEO: rozmowa z Bartłomiejem Sienkiewiczem

- Polska swoje największe triumfy międzynarodowe osiągała wtedy, kiedy była skonsolidowana wewnętrznie. My musimy być, jako siły polityczne w kraju, w tej sprawie skonsolidowane i wspólnie się przeciwstawić temu, co Rosja robi ustami prezydenta - kontynuował. Dodał, że Rosja wchodzi z ofensywą wszędzie tam, gdzie "zaczyna pękać pewien wspólny front".

- Czy Rosja wyczuwa pewną wewnętrzną słabość Polski? - dopytywał prowadzący.

- Mam wrażenie, że właśnie ją testuje. Tym bardziej zależy mi na tym, żebyśmy dobrze przeszli te ćwiczenia - odparł Sienkiewicz.

bia/luq/ #Newsroom