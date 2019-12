Oblodzenie w całym kraju, w kilku województwach instensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW

Jak informuje IMGW, południowo-wschodnie i północno-zachodnie krańce Europy będą obejmowały niże. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Niemcami. Wyż ten wpłynie na pogodę także w Polsce, jedynie południowy wschód kraju pozostanie na skraju niżu znad Ukrainy.

Z północy będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W górach wiatr nawet do 80 km/h

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i zachodzie. Miejscami, zwłaszcza na południu, wystąpią przelotne opady śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.

Temperatura maksymalna od -2st.C na wschodzie kraju do 2st.C na zachodzie i 3st.C nad morzem. Na Pogórzu Karpackim od -5st.C do -2st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na południowym wschodzie oraz Pogórzu Karpackim w porywach do 65 km/h, północny. W Karpatach i w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w górach i na terenach podgórskich będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie rosło.

Alert przed oblodzeniem dla całego kraju

IMGW wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert dotyczy całego kraju. Uważać muszą kierowcy i piesi, bo ślisko będzie na drogach i chodnikach. W Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Tatrach i Bieszczadach obficie popada śnieg.

Wydany po południu w piątek alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do godz. 8 w sobotę.

Według prognoz IMGW, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem w całej Polsce mogą zamarzać drogi i chodniki. Ponadto w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Pierwszy, najniższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Uwaga❗️

Praktycznie dla wszystkich powiatów w Polsce zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia na oblodzenie. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.#pogodynka #IMGW #meteorologia #drogi pic.twitter.com/mOBeHn6Wou — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) 27 grudnia 2019

Przelotne opady śniegu w stolicy

W Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystapią też przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 0st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, północny. W nocy z soboty na niedzielę w warszawie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna -3st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna -1st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny skręcający na południowo-zachodni.

Stan wody powyżej ostrzegawczego

IMGW wydał w piątek ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się tam wzrost stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

"W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w ujściowym odcinku Odry przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, na Zalewie Szczecińskim powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych" - podał w piątek rano Instytut. Ponadto Instytut poinformował, że w związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego, także "na Żuławach i Zalewie Wiślanym, przewiduje się lokalnie przekroczenia stanów ostrzegawczych".

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych. W przypadku przekroczenia stanu alarmowego wydawane jest ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia.

Zgodnie z prognozami IMGW, alert powinien obowiązywać do soboty (w woj. pomorskim) i do niedzieli (w woj. warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim).

WIDEO - Rozwiązanie na stare piece - ekologiczne paliwo. Mieszkańcy Jasienicy przetestują sorbent

