"Mamy sekrety, które eksplodują na scenie". Krzysztof Ibisz o Sylwestrze w Polsacie

- Mamy dla Państwa takie smaczki, takie sekrety, które eksplodują na scenie. Uwierzcie nam, że to będzie niezwykła noc, pełna niezwykłych koncepcji - powiedział w "Nowym Dniu z Polsat News" Ibisz.

Zdradził, że przy organizacji imprezy pracuje aktualnie ponad 300 osób. Przed artystami i prowadzącymi jeszcze próba generalna. - Jest siódemka prowadzących. Wszyscy artyści muszą wyjść zapowiedziani przez nas na scenę. Chcemy porwać ludzi na Stadionie Śląskim. Mam nadzieje, że porwiemy też miliony widzów przed telewizorami - opowiadał Krzysztof Ibisz.

Sylwestrowa Moc Przebojów. Kto wystąpi?

Młodość i świeżość wprowadzą na scenę przedstawiciele nowego pokolenia: muzyczne odkrycie roku Ronnie Ferrari i autorzy przeboju lata, czyli "Daj to głośniej". Ich utwory pobiły wszelkie rekordy popularności. Piosenka "Ona by tak chciała" zgromadziła w cztery miesiące od premiery ponad 94 miliony odsłon na YouTube. Z kolei inny hit lata - "Mama ostrzegała" - już w kilka dni po premierze emitowany był w największych rozgłośniach radiowych w Polsce i do początku grudnia zanotował prawie 84 miliony wyświetleń.

WIDEO: Krzysztof Ibisz o Sylwestrze 2019 w Polsacie:

Na scenie pojawi się jeszcze niekwestionowany król europejskich parkietów DJ Bobo i jego "Chihuahua", a także najbardziej znany obecnie czeski muzyk na świecie - Mikolas Josef w utworze "Acapella". Taneczne szaleństwo zapewnią także LayZee Fka Mr. President i "Coco Jamboo", La Bouche z "Be My Lover", a także Captain Jack w przeboju "Captain Jack".

Polsat News "Sylwestrowa Moc Przebojów 2019" na żywo na antenie Telewizji POLSAT od godz. 20:00.

"Miłość w Zakopanem", "Bałkanica"

Na Stadionie Śląskim "Sławomir" zaśpiewa kultową już "Miłość w Zakopanem". Z kolei Maciej Maleńczuk pożegna mijający rok utworem "Ostatnia nocka".

Ozdobą sylwestrowej nocy stanie się Cleo, która zaprezentuje swoje najważniejsze hity: "Za krokiem krok", "Łowcy gwiazd" i "My Słowianie". Będzie się działo za sprawą grupy Piersi, gdy parkiet zadrży w rytm ich przeboju "Bałkanica". Wspomnienia z wielu imprez powrócą, gdy Ich Troje przypomni "A Wszystko To... (Bo Ciebie Kocham)". Na sylwestrowej scenie zobaczymy i usłyszymy zespół Feel, Enej oraz Future Folk z emanującym zawsze promiennym uśmiechem wokalistą Staszkiem Karpielem-Bułecką.

Każdy z artystów wykona też przeboje spoza swojego repertuaru. O dobry nastrój i taneczne hity zadbają również muzycy disco polo. Ślązacy Long&Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan.

Scena jest otwarta także dla widzów. Swoje umiejętności taneczne zaprezentują dwie pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

las/prz/ Polsat News