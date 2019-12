"Sylwestrowa Moc Przebojów" na Stadionie Śląskim. Będą dodatkowe tramwaje i autobusy

Dodatkowe kursy tramwajów i autobusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapewni w noc sylwestrową tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego. Ma to być ułatwienie dla mieszkańców, którzy udadzą się na "Sylwestrową Moc Przebojów" na Stadionie Śląskim.

To impreza organizowana wspólnie w tym miejscu po raz drugi przez samorząd woj. śląskiego, do którego należy stadion, władze Katowic oraz telewizję Polsat. Ubiegłoroczne wydarzenie zgromadziło na miejscu - według władz Stadionu Śląskiego - ponad 41 tys. osób, a transmisja – według danych telemetrycznych – ok. 1,9 mln widzów.

ZOBACZ: Barbara Kurdej-Szatan prowadzącą Sylwestrową Moc Przebojów 2019 w Polsacie

Pod kątem tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" ZTM uruchomi dodatkowe kursy istniejących linii, a także specjalną linię tramwajową z centrum Katowic. - W tę noc lepiej wybrać komunikację miejską. Tak będzie nie tylko bezpieczniej, ale i wygodniej, ponieważ nie trzeba będzie martwić się np. o miejsce parkingowe - zaznaczył w poniedziałek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek. Specjalna linia tramwajowa nr 0 Zaplanowane przez ZTM zmiany to m.in. uruchomienie specjalnej linii tramwajowej nr 0 w relacji Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski oraz dodatkowych połączeń na liniach 6, 11 i 19 (kursują obok stadionu), a także 13, 14, 15, 16, 20, które umożliwią dalsze powroty do katowickich dzielnic Brynów, Szopienice, Koszutka, Wełnowiec, Zawodzie, Załęże oraz do Sosnowca i Mysłowic. ZOBACZ: Sylwestrowa Moc Przebojów Telewizji Polsat. Zobacz, kto zagra na Stadionie Śląskim Wśród najważniejszych zmian na liniach autobusowych będą obsługa przystanku Chorzów AKS (w pobliżu Stadionu Śląskiego) przez przyspieszone linie nr 820, 830 i 840, a także dodatkowe połączenia na liniach nr 12, 37, 40, 138, 190, 632, 674, 689, 820, 830, 297N, 672N, 905N i 906N. Na niektórych liniach zamiast mniejszych pojazdów pojadą większe autobusy przegubowe. Sobotnie rozkłady ZTM zachęca, aby 31 grudnia podróże zaplanować przed wyjściem z domu. Na większości linii będą bowiem obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra. Są to rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu na liniach tramwajowych od godziny 18 oraz z wcześniejszymi zjazdami do zajezdni na liniach autobusowych i trolejbusowych (od godz. 18.). ZOBACZ: Sylwester w Warszawie bez fajerwerków #WarszawaNieStrzela Organizator komunikacji w Metropolii przygotował też specjalną ofertę bezpłatnych połączeń na zaplanowaną na wtorek 24 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od godz. 16. "Metropolitalną Wigilię dla Samotnych". Linie te - o numeracji od S4 do S8 - dotrą do katowickiego MCK z Gliwic, Tarnowskich Gór, Dąbrowy Górniczej, Tychów i Sosnowca i odwiozą uczestników po zakończeniu wydarzenia. Zmiana rozkładu w całej Metropolii Ponadto ZTM przypomina, że w czasie przerwy świątecznej (od 23 do 30 grudnia) zmienia się rozkład jazdy komunikacji miejskiej w całej Metropolii. W wigilię chodzi m.in. o wcześniejsze zjazdy do zajezdni – od godz. 16. W pierwszy dzień świąt planowane są kursy, jak w dni świąteczne, z dodatkowymi ograniczeniami, których liczba zostanie zmniejszona w drugie święto. W kolejne dni część linii będzie kursowała, jak w ferie szkolne.

msl/ PAP