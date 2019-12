Papież: chrześcijański styl życia to łagodność, odwaga, pokora, braterstwo

Zwracając się do 25 tysięcy ludzi zebranych w czwartek w południe na placu Świętego Piotra, Franciszek zwrócił uwagę, że "w radosnym klimacie Bożego Narodzenia wspominanie pierwszego chrześcijanina zabitego za wiarę mogłoby wydawać się nie na miejscu". - Ale właśnie w perspektywie wiary dzisiejsza uroczystość współbrzmi zgodnie z prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia - podkreślił.

Papież zaznaczył, że w męczeństwie świętego Szczepana "przemoc została pokonana przez miłość, a śmierć przez życie". Przypomniał, że męczennik, ukamienowany w Jerozolimie ok. 36 roku, przebaczył swym prześladowcom. - Ten młody sługa Ewangelii potrafił opowiadać o Jezusie słowami, ale przede wszystkim swoim życiem - mówił Franciszek.

Zachęcił do tego, aby świadectwo świętego Szczepana było wzorem stylu życia ukształtowanego przez Jezusa: "łagodnego i odważnego, pokornego i szlachetnego, bez przemocy, mocnego". - Uczy on nas głoszenia Chrystusa poprzez gesty braterstwa i ewangelicznej miłości - wyjaśnił papież.

- Jego świadectwo, osiągające szczyt w męczeństwie, jest źródłem inspiracji dla odnowy naszych wspólnot chrześcijańskich. Są one powołane do tego, by stawały się coraz bardziej misyjne, wszystkie dążące do ewangelizacji, zdecydowane dotrzeć do mężczyzn i kobiet na peryferiach egzystencjalnych i geograficznych, gdzie jest więcej pragnienia nadziei i zbawienia - tłumaczył Franciszek.

Na zakończenie spotkania papież modlił się za ofiary tajfunu, który uderzył w Filipiny.

Następnie podziękował za życzenia, jakie otrzymał z całego świata.



- Nie mam możliwości, by każdemu odpowiedzieć, ale za każdego się modlę - zapewnił. Dodał, że szczególnie dziękuje za dar modlitwy za niego.

