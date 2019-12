Barbara Kurdej-Szatan prowadzącą Sylwestrową Moc Przebojów 2019 w Polsacie!

Kilka lat temu widzowie Polsatu poznali Barbarę Kurdej-Szatan jako Marię Biernacką, pełną sprzecznych uczuć pielęgniarkę z serialu "W rytmie serca". Tej jesieni wraz z Jackiem Jeschke dotarła do finału show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Niebawem zobaczymy ją w kolejnej roli - prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów 2019 na Stadionie Śląskim!