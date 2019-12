Atak na kuchnię dla ubogich w centrum Warszawy. Jedna osoba zatrzymana, policja szuka pozostałych

Grupa agresywnych mężczyzn zdewastowała stoisko działaczy Food Not Bombs, którzy rozdawali bezdomnym posiłki w centrum stolicy. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Na fanpage’u akcji opublikowano nagranie, na którym widać moment ataku. Wolontariusze twierdzą, że mężczyźni widoczni na nagraniu to neonaziści.