Tomasz Lis wyszedł ze szpitala

"Coming home" - napisał dziennikarz, publikując zdjęcie karetki pogotowia z olsztyńską rejestracją. Obserwujący jego profil nie szczędzą mu pozdrowień i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

We wcześniej opublikowanych wpisach Lis wyraził podziękowania za wszystkie słowa wsparcia, zauważając, że reakcje komentujących były "zdecydowanie ponad nasz internetowo-twitterowy standard".

Problemy zdrowotne publicysty

Tomasz Lis przebywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Lokalne media informowały, że stan jego zdrowia jest poważny. Doniesienia te zdementowała wówczas na Twitterze Hanna Lis, pisząc, że "Tomek ma się dobrze".

Hej Kochani. Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym „stanie ciężkim” są całkowicie nieprawdziwe. Ściskamy. 💪🏼❤️ — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 11, 2019

Kilka dni później dziennikarz przekazał wiadomość na temat swojego stanu zdrowia. Jej treść odczytano na gali wręczenia Nagrody "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej. Lis przekazał w niej, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Podkreślił, że jest "zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da".

Dotychczas nie poinformowano, dlaczego Lis trafił do szpitala.

WIDEO - Szukali pracy dla bezrobotnych, teraz szukają jej dla siebie. PUP w Gnieźnie zwalnia urzędników Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/luq/ polsatnews.pl