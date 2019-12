"Przede mną długa i żmudna rehabilitacja". Tomasz Lis skomentował stan swojego zdrowia

53-letni publicysta do szpitala trafił 10 grudnia. Według lokalnych mediów dziennikarz przebywał na oddziale intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, a jego stan określano jako ciężki.

Lis wybrał się do Olsztyna, aby przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który domagał się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej KRS, za co wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

ZOBACZ: Olsztyńscy sędziowie murem za Juszczyszynem. "Żądamy jego przywrócenia"

"Czasem złowrogi podmuch niespodziewanie i dosłownie zwala nas z nóg i w kilka sekund demoluje nam życie. Coś takiego przytrafiło mi się we wtorek pod Olsztynem. W takich sytuacjach najważniejsze jest to jak na nie reagujemy" – napisał Tomasz Lis.

Dodał, że teraz czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Podkreślił, że jest "zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da".

"Tomek ma się dobrze"

W nocy ze środy na czwartek oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Lisa wydała na Twitterze Hanna Lis. Napisała, że "Tomek ma się dobrze" oraz podziękowała za liczne wyrazy wsparcia.

Hej Kochani. Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym „stanie ciężkim” są całkowicie nieprawdziwe. Ściskamy. 💪🏼❤️ — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 11, 2019

WIDEO - W czwartek wyszedł na ryby. Dziś odnaleziono jego ciało Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/msl/ "Wprost"