Niemcy przyjęły z Włoch ponad stu migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

Resort spraw wewnętrznych w Berlinie poinformował, że ponad 132 migrantów zostało przetransponowanych samolotem z do Niemiec. To wynik porozumienia ws. redystrybucji migrantów, jakie zostało zawarte w tym roku we wrześniu. Niektórzy z przybyłych migrantów, ze względu na stan zdrowia, zostali umieszczeni w szpitalach - podało Deutsche Welle.

W styczniu przybędzie do Niemiec kolejna stuosobowa grupa uchodźców.

Oprócz Włoch i Niemiec obecnie chęć przyjmowania migrantów przypływających przez Morze Śródziemne deklarują jeszcze Malta, Francja i Finlandia. Włochy do niedawna odmawiały przyjmowania uchodźców wyławianych m.in. przez włoski statek ratowniczy "Sea Watch".

ZOBACZ: Migranci udusili się w zamkniętej ciężarówce. Handlarze ludźmi skazani na dożywocie



Włosi swój stosunek do problemu tłumaczyli brakiem możliwości zapewnienia miejsc dla przybywających.

Wzrost liczby przyjętych w Unii



Porozumienie krajów, które zdecydowały się na zaoferowanie schronienia uchodźcom przewiduje, że włoskie oraz maltańskie porty mogą przyjmować tylko statki organizacji pozarządowych oraz jednostki należące do wojska na pokładzie, których będą migranci.



Na mocy zawartej umowy po czterech tygodniach od zejścia na ląd migrantów musi dojść do redystrybucji czyli przekazania migrantów do pozostałych krajów - sygnatariuszy porozumienia.

ZOBACZ: Migranci podejrzani o terroryzm zatrzymani na Morzu Śródziemnym. Płynęli do Europy

Z danych włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że liczba migrantów przetransportowanych do innych krajów wzrosła od września do 392 osób. Uchodźców przyjęła m.in. Francja, która zapewniła miejsca dla 64 osób.



Migranci, których dotyczy porozumienie są regularnie ratowani przez statki: "Cigala Fulgosi", "Sea Watsch", "Gregoretti", "Open Arms", "Eleonore" oraz "Ocean Viking".

WIDEO - Burza śnieżna sparaliżowała Tokio. Odwołane loty i zamknięte biura Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ dw.com