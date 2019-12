"Jeśli nic się nie zmieni, to kolejne wybory też będą przegrane". Tusk o opozycji

- Mam przed sobą, mówię "ja", ale myślę tak naprawdę o bardzo o wielu ludziach, dwa, trzy lata do następnych wyborów parlamentarnych, żeby pomóc sobie nawzajem – powiedział Donald Tusk w programie #Newsroom. Były szef Rady Europejskiej podkreślił, że opozycja w Polsce "musi na nowo pokochać swoją robotę i znaleźć interakcję z ludźmi", bo inaczej przegra kolejne wybory parlamentarne.

- Ja wiem, że w tym stanie, w jakim jest dzisiaj opozycja, przy całym szacunku dla wysiłków jej liderów, bo ja mam lepszą ocenę wysiłków moich koleżanek i kolegów niż czasami media. Wiem, w jak trudnych warunkach pracują, ale jeśli nic się nie zmieni, to kolejne wybory też będą przegrane – powiedział Tusk w rozmowie z Tomaszem Machała.

Polityk przyznał, że "czuje to, mimo że PiS będzie tracił". - Jestem o tym przekonany, że rok po roku, miesiąc po miesiącu, ludzie, nawet jeśli mają jakieś poważne powody, żeby dziś głosować na PiS, nie będą w stanie znieść tej ilości zła, takiego namacalnego, jakie PiS produkuje, i to tak taśmowo" – ocenił.

"Inne twarze, więcej energii"

Donald Tusk stwierdził, że opozycja może wygrać kolejne wybory parlamentarne, jednak potrzebne są m.in. nowe twarze w polityce. - Ludzie naprawdę muszą zobaczyć nie tylko, że mają dosyć PiS-u, bo będą mieli dosyć, oczywiście mówię o części. Natomiast będą chcieli zobaczyć chyba trochę inne twarze, trochę więcej energii, trochę więcej młodych ludzi, i trochę nowocześniejszego, takiego fajniejszego myślenia. No i to co powtarzam zawsze: autentycznej emocji – powiedział były premier.

Gość programu #Newsroom dodał, że "opozycja musi na nowo pokochać swoją robotę i znaleźć interakcję z ludźmi".

Tusk poprosił, aby nie pytać go o jego rolę, bo "nie myśli w tej chwili w tych kategoriach".

luq/ #newsroom, polsatnews.pl