Tusk żegna się z Brukselą. W piątek przekaże urząd swojemu następcy

W czwartek Tusk udostępnił nagranie wideo, na którym żegnał się z funkcją przewodniczącego RE. 58-sekundowy film z dynamicznym podkładem muzycznym zamieszczony na Twitterze pokazuje Tuska w dresie, który biegnie przez parki i ulice Brukseli, zmierzając do budynku Rady Europejskiej.

Ujęcia przeplatane są zdjęciami z różnych oficjalnych spotkań i planszami z napisami przypominającymi, że były polski premier prowadził 48 szczytów unijnych, starając się w tym czasie zapewnić dobre relacje UE z sąsiadami, a Europie - odpowiednie miejsce w świecie oraz dbać o planetę.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz