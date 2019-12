Warmińsko-mazurskie: 26-latek z raną kłutą. Znalazła go rodzina

Ciało 26-letniego mężczyzny odnaleźli w jednym z domów w Sorkwitach jego bliscy. - Mężczyzna miał ranę kłutą więc prawdopodobnie doszło do zabójstwa - powiedział rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski. Dodał, że ciało na polecenie prokuratora zostało zabezpieczone, a dokładną przyczynę śmierci mężczyzny wyjaśni sekcja zwłok.

Markowski dodał, że w związku z tą sprawą policja nikogo nie zatrzymała.

ZOBACZ: Adrian miał kuratora za bójkę ze swoją ofiarą - mówi nam brat zatrzymanego ws. zbrodni w Kołobrzegu

Informację o zabójstwie w Sorkwitach jako pierwsze podało radio RMF FM, według którego w domu, w którym znaleziono zwłoki odbywała się wcześniej libacja alkoholowa. - Jest za wcześnie, by to potwierdzić lub temu zaprzeczyć, policjanci wyjaśniają wszystkie szczegóły tej sprawy - powiedział Markowski.

23-latek zabił sąsiada

Do innej tragedii doszło w Wielkopolsce. W piątek przed południem w Gowarzewie w gminie Kleszczewo w powiecie poznańskim. 23-letni mężczyzna wtargnął na posesję swojego 32-letniego sąsiada i z nieznanych powodów zaatakował go siekierą. 32-latek został przewieziony do szpitala; nie udało się go uratować, zmarł na stole operacyjnym.

ZOBACZ: Bez taryfy ulgowej. Akt oskarżenia po zabójstwie w szkole w Wawrze

23-latek został zatrzymany przez policję jeszcze w piątek. Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone przez śledczych.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, do którego się przyznał. Podejrzany nie potrafił wyjaśnić motywów swojego zachowania.