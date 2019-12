Podjęła wyzwanie, naśladując gwiazdy popularnego show. Tragiczna śmierć młodej kobiety

30-letnia Mia w wieku 21 lat przeszła udar, po którym egzystowała w ramach tzw. zespołu zamknięcia. To stan, w którym człowiek jest świadomy, jednak jest niemal całkowicie sparaliżowany. Mia porozumiewała się z otoczeniem za pomocą komputera, używała przy tym gałek ocznych. Pomimo stanu, w którym się znajdowała, była niezwykle aktywna. "Podróżowała i podejmowała wiele działań charytatywnych" - pisze BBC.

Śmiertelne pianki

Kobieta m.in. spała na ulicach Liverpoolu, aby zebrać pieniądze i uświadomić znaczenie problemu bezdomności, wyjechała do Afryki, aby wspierać lokalne społeczności, odwiedzała sierocińce i szkoły oraz zbierała datki na artykuły papiernicze i zabawki.

- Jej życie zakończyło się błahego z pozoru powodu - powiedziała jej matka brytyjskim dziennikarzom.

ZOBACZ: W wypadku straciła nogę, ale nie marzenia. Dziś modelka inspiruje miliony

W Wielkiej Brytanii właśnie zakończył się proces, w którym ustalono dlaczego kobieta zmarła i kto jest winny tragedii. Sąd uznał, że jej śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem.

- W "Love Island" zrobili wyzwanie z tymi piankami, wkładali jak najwięcej do ust. Mia chciała to powtórzyć ze swoimi przyjaciółmi - powiedziała przed sądem Carol, matka 30-latki cytowana przez "The Sun".

"Inspirująca młoda kobieta"

Austin napisała za pomocą komputera sterowanego wzrokiem książkę zatytułowaną "In the Blink of an Eye" (ang. "W mgnieniu oka" - red.), która została wydana w 2018 roku.

Za swoją działalność charytatywną została nagrodzona przez lokalną społeczność tytułem "Inspirującej Kobiety Roku". Nagła śmierć sprawiła, że nagrody nie odbierze osobiście.

WIDEO - Przełom w transporcie czystego paliwa. Japoński statek będzie przewoził skroplony wodór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/hlk/ polsatnews.pl, BBC, "The Sun"