Śnieg w subtropikalnym stanie w Australii. Region uchodzi za jeden z najgorętszych na świecie

Australijskie Biuro Meteorologiczne określiło śnieg w Queensland "rzadkim widokiem", wskazując, że stan ten nie doświadczył znacznych opadów śniegu od 2015 roku.

Poważne ostrzeżenia pogodowe wydano również na odcinku wybrzeża o długości 1000 km, w tym dla Sydney. Władze wezwały ludzi, aby pozostali w domach w związku z ulewnymi deszczami i wichurami.

Snow has fallen in Queensland for the first time in years. @TristanVorias7 #7NEWS pic.twitter.com/C5BNqDzVxe