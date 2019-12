Zamieszanie w Sejmie. Znajomy Jachiry wyniesiony przez Straż Marszałkowską [WIDEO]

Podczas pierwszego czytania złożonego przez PiS projektu zmian w Prawie o sądach doszło do zamieszania na galerii sejmowej. Kamera zarejestrowała moment, gdy Straż Marszałkowska wynosi osobę z sali obrad. Słychać było okrzyki "wolne sądy". Jak się okazało, wyniesiony to znajomy Klaudii Jachiry z Koalicji Obywatelskiej.

W czwartek na posiedzeniu plenarnym odbywa się pierwsze czytanie złożonego przez PiS projektu zmian w Prawie o sądach powszechnych oraz ustawie o Sądzie Najwyższym. Na godz. 19 zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości ws. tego projektu.

- To moi znajomi z Wrocławia, którzy mieli przepustkę. Wystarczyło tylko, że ściągnęli bluzę, mieli szalik z napisami "konstytucja". Zaczęli być brutalnie wyciągani przez Straż Marszałkowską. Wyprowadzono ich jak worek ziemniaków. To byli działacze społeczni. Od 4 lat razem demontujemy, to moi przyjaciele - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.

"Naruszony immunitet"

- Nikt nie próbował z nimi porozmawiać. Od razu zostali zaatakowani. Została mi wyrwana ręka, Straż Marszałkowska dotykała moją dłoń, wykręcała ją. Czuję, że mój immunitet został naruszony.

- Straż Marszałkowska siłą wyniosła z sali jedną z osób, która przysłuchiwała się sejmowej dyskusji. To znajomy Klaudii Jachiry - poinformował reporter Polsat News Rafał Miżejewski.

Straż Marszałkowska siłą wyniosła z sali jedną z osób, która przysłuchiwała się sejmowej dyskusji. To znajomy @JachiraKlaudia @PolsatNewsPL pic.twitter.com/dQAQItZlej — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) December 19, 2019

Interwencja Straży Marszałkowskiej pic.twitter.com/dq7zWEylgA — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) December 19, 2019

Do incydentu doszło podczas wystąpienia posła Jarosława Rzepy Koalicji Polskiej.

W środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki informował, że autorzy projektu przygotowali poprawki, które miałyby wychodzić na przeciw wnioskom Biura Analiz Sejmowych.

