Podniósł psa za głowę i rzucił nim. Znany fryzjer nagrany ukrytą kamerą

Do sieci wyciekło wideo, na którym widać, jak znany w Częstochowie fryzjer psów w mocno kontrowersyjny sposób obchodzi się ze strzyżonym przez siebie zwierzęciem. Na koniec "zabiegu" jedną ręką łapie psa za głowę i wrzuca do kojca. - Nie chcę sobie wyobrażać co robił ten mężczyzna jak nikt nie patrzył - komentuje Anita Chromy z OTOZ Animals, która chce zawiadomić prokuraturę w tej sprawie.

Film opublikowany w mediach społecznościowych m.in przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt Inspektorat Gliwice został nagrany ukrytą kamerą na jednym ze szkoleń profesjonalnego strzyżenia psów. Film poruszył internautów. Wielu z nich przesłało go do polsatnews.pl.

Właściciel zakładu strzyżenia psów reklamuje się na swojej stronie pisząc m.in. "nowoczesny salon i najbardziej doświadczona kadra gwarantuje usługi na najwyższym poziomie".

Na opublikowanym filmie widać, jak podczas strzyżenia mężczyzna szarpie zwierzaka. Jak twierdzą świadkowie, którzy zgłosili się do gliwickiego stowarzyszenia, to są "normalne praktyki tego salonu". Anita Chormy z OTOZ Animals mówi polsatnews.pl, że podczas warsztatów "miały się dziać gorsze rzeczy, jednak ludzie bali się odezwać".

"Pies w stanie ciężkim"

- To jest jawne znęcanie się nad zwierzętami. Szarpanie, rzucanie psem. Zwierzę wychodzi skrzywdzone do końca życia. Ma traumę - powiedziała Chromy.

Dodała, że po publikacji filmu przez Towarzystwo zgłosiła się do nich osoba, której pies został skrzywdzony przez właściciela zakładu.

- Pani twierdzi że jej pies po wizycie w salonie groomingu w Częstochowie był w stanie ciężkim. Była u weterynarza i zrobiła obdukcję - relacjonowała.

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z nagranym mężczyzną. Bezskutecznie.

Wniosek do prokuratury

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals w Gliwicach zapowiada złożenie wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. - Nie zostawimy tego tak. To jest karygodne jak ten człowiek traktuje zwierzęta – mówi Chromy.

Mężczyzna, którego nagrano, według informacji na stronie www zajmuje się m.in. groomingiem i kynologią od ponad 30 lat. Jest zdobywcą wielu nagród i tytułów. Posiada również hodowlę psów takich ras jak Golden Retriever, Foxterier szorstkowłosy i Cocker Spaniel Amerykański.

Grooming to czynności pielęgnacyjne zwierząt: psów, kotów, koni, owiec i innych wymagających czesania, strzyżenia lub usuwania martwej sierści. W kynologii grooming to ogół czynności pielęgnacyjnych w stosunku do psa, najczęściej związanych z przygotowaniem go do wystawienia.

