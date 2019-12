Winda ruszyła, a pies zawisł na smyczy. Dramatyczna akcja ratunkowa

Kamera monitoringu w jednym z bloków w Houston w Teksasie (USA) zarejestrowała sytuację, która mogła skończyć się tragicznie. Mały pies przypięty do smyczy nie zdążył wejść do windy za swoją właścicielką. Winda ruszyła do góry, ciągnąc za sobą zwierzę. Na szczęście w porę zareagował sąsiad kobiety, który uratował psa w ostatniej chwili.