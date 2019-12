Protesty w obronie sądów w całej Polsce. Tłum w Warszawie przed Sejmem

"PiS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu! Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu!" - brzmi treść opublikowanego na Facebooku wezwania do protestu przeciwko złożonemu przez PiS projektowi dyscyplinowania sędziów. Organizatorzy zgromadzeń, które odbywają się w całej Polsce zapewniają, że mają one charakter pokojowy i bezpartyjny. Celem zgromadzeń jest pokazanie sprzeciwu wobec złożonej w Sejmie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 69).

Zakaz wnoszenia emblematów partyjnych

Protest pod hasłem "Dziś sędziowie - jutro ty" zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, stowarzyszenia sędziowskie "Iustitia" i "Themis", stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia", Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Akcja ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej. Z tego powodu organizatorzy zabronili wnoszenia emblematów partyjnych. Dozwolone są jednak flagi organizacji i ruchów obywatelskich oraz stowarzyszeń prawniczych.

ZOBACZ: Krytyczna opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie PiS dot. sądów

Protesty organizowane są w ponad 100 polskich miastach, a także za granicą m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński powiedział, że środowe protesty mają uświadomić Polakom, iż "zamyka się dziś usta sędziom". - Logika tego, co się dzieje, prowadzi do tego, że dziś zamyka się usta sędziom, jutro zamknie się usta wolnym mediom, a pojutrze ludzie będą bali się żartować w tramwaju - dodał.

Zdaniem Przymusińskiego pozbawienie ludzi prawa do niezależnych sędziów spowoduje, że nie będzie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, bo państwo będzie na silniejszej pozycji. - Każdy, komu leży na sercu przyszłość naszego kraju, nie powinien być w tym momencie obojętny - podkreślił sędzia Przymusiński.

W Warszawie demonstranci zgromadzili się pod budynkiem Sejmu. Są wśród nich m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, były prezydent Bronisław Komorowski, były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Protestujący trzymają transparenty z hasłami: "Cześć i chwała sędziom niezłomnym", "Niezależne sądy - prawem każdego obywatela", "Konstytucja". Demonstrujący mają wiele flag Polski i UE. Niosą także kilkunastometrową flagę Polski.

Protest w obronie sędziów przed Sejmem poparł m.in. klub parlamentarny Lewicy. - Nasi m.in. przedstawiciele będą też we wszystkich 130 miejscach, w których odbędą się podobne protesty - powiedział w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Podczas zgromadzeń głos zabierać mają sędziowie, prawnicy, oraz obywatele i obywatelki, w tym reprezentanci organizacji obywatelskich.

Głos sędziów rozbrzmiewa na ulicy

- Często pytacie, jak możecie wspierać sędziów, ale robicie bardzo dużo przez to, że jesteście - mówił do zebranych w Warszawie sędzia Igor Tuleya. - Dzisiaj jest trudny dzień, po raz kolejny ważą się losy wolnych sądów. Nie mogę wam obiecać tego, że tą bitwę wygramy, ale mogę wam obiecać to, że sędziowie pokażą, że ni tylko mówią o konstytucji, ale też, że są w stanie wszystko zrobić w jej obronie - dodał sędzia Sądu okręgowego w Warszawie. - Mogę wam obiecać, że sędziowie będą walczyli do końca. Jest nas 10 tysięcy. (...) Mogę wam też obiecać, że prędzej czy później zwyciężymy, bo to zawsze jest tak, że to dobro tryumfuje nad złem - mówił.

Wideo: sędzia Igor Tuleya przemawia do protestujących

W gdańskiej manifestacji ma wziąć udział były szef Rady Europejskiej, Donald Tusk.

Naruszenie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim, trudne do zweryfikowania kryteria przewinień dyscyplinarnych sędziów oraz rygorystyczne kary - to konkluzje Biura Analiz Sejmowych dotyczące złożonego przez PiS projektu dyscyplinowania sędziów. Parlamentarni legislatorzy w 60-stronicowym dokumencie negatywnie odnieśli się do projektu nowelizacji przepisów o ustroju sądów.

Złożony przez PiS projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.

Prace nad projektem Sejm rozpocznie najprawdopodobniej w czwartek.