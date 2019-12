"Dziś Sędziowie - jutro Ty!". Wieczorem protesty w Polsce, ale bez emblematów partyjnych [MAPA]

"PiS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu! Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu!" - brzmi treść opublikowanego na Facebooku wezwania do protestu przeciwko złożonemu przez PiS projektowi dyscyplinowania sędziów. Organizatorzy zgromadzeń, które mają odbyć się w całej Polsce zapewniają, że mają one charakter pokojowy i bezpartyjny.

Jak wyjaśniono, celem zgromadzeń jest pokazanie sprzeciwu wobec złożonej w Sejmie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 69).

Zakaz wnoszenia emblematów partyjnych

Akcja ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej. Z tego powodu zabrania się wnoszenia emblematów partyjnych, jednak dozwolone są wszelkie flagi organizacji i ruchów obywatelskich oraz prawniczych.

Protesty organizowane są w wielu polskich miastach, a także za granicą m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Podczas zgromadzeń głos zabierać mają sędziowie, prawnicy, oraz obywatele i obywatelki, w tym reprezentanci organizacji obywatelskich. Pełna interaktywna mapa dostępna jest poniżej:

Naruszenie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim, trudne do zweryfikowania kryteria przewinień dyscyplinarnych sędziów oraz rygorystyczne kary - to konkluzje Biura Analiz Sejmowych dot. złożonego przez PiS projektu dyscyplinowania sędziów. Parlamentarni legislatorzy w 60-stronicowym dokumencie negatywnie odnieśli się do projektu nowelizacji przepisów o ustroju sądów.

Złożony przez PiS projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.

msl/ml/ polsatnews.pl