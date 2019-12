Groza na A4. Kierowcy jechali po prąd, później włączali się do ruchu przez niezabezpieczoną barierkę

Na autostradzie A4 pomiędzy zjazdami Brzesko i Wojnicz kierowcy stojący w korku w stronę Rzeszowa postanowili wydostać się z niego zawracając i jadąc pod prąd. Do ruchu we właściwą stronę włączali się przez otwartą, ale nie zabezpieczoną przez służby barierkę. Zrobiło się niebezpiecznie. Nasz czytelnik był tego świadkiem i przesłał nam nagranie.

- Na jezdni biegnącej w kierunku Rzeszowa doszło do wypadku. Powstał dość długi korek, a prawy pas był zastawiony przez TIR-y - relacjonował internauta "Jarki".

- Kierowcy zaczęli zawracać, poruszając się na sporym odcinku pod prąd. W pewnym momencie wykorzystali otwartą miedzy obiema jezdniami barierkę i zaczęli włączać się do ruchu. Na nagraniu widać auto dostawcze, które robi to w wyjątkowo nieostrożny sposób. Lewym pasem z dość dużą prędkością jechał wówczas samochód - dodał autor nagrania.

Jak wyjaśnił, omal nie doszło do zderzenia.

Wideo: kierowcy jadą pod prąd na A4 i niebezpiecznie włączają się do ruchu

Nagranie otrzymaliśmy na platformę Twój News. Według naszego czytelnika około 20 km dalej (a więc dla kierowców zawracających - 20 km wcześniej) miała miejsce podobna sytuacja, jednak tam widać było służby kierujące ruchem i odpowiednie oznaczenia przy włączaniu się kierowców do ruchu w kierunku Krakowa.

Kierowców zawracano, ale nie w tym miejscu?

Poprosiliśmy o komentarz Rafała Czechowskiego, rzecznika spółki Stalexport Autostrada Małopolska. Potwierdził on, że w sobotę doszło do wypadku, a w wyniku powstałego zatoru kierowcy byli zawracani na oznaczonych miejscach autostrady. Podkreślił jednak, że dokonywanie takiego manewru poza wyraźnie oznaczonymi miejscami byłoby złamaniem przepisów.

ZOBACZ: Sądowi wystarczyło, że wyprzedził tirem "na trzeciego". W więzieniu może spędzić ponad dwa lata

- To bardzo mało prawdopodobne, żeby taka przerwa w ciągłości barierki była pozostawiona bez żadnego oznakowania, czy dozoru - powiedział rzecznik. - Czasami zdarza się, że taki przejazd jest otwierany dla służb ratunkowych. Być może w związku z dynamiczną sytuacją nie został on zamknięty od razu, a co bardziej zdeterminowani kierowcy postanowili wykorzystać okazję.

Za ten odcinek autostrady odpowiada jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Od wczoraj czekamy na komentarz urzędników do nagrania internauty.

bia/ml/ polsatnews.pl