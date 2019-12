Zatrzymał się przed pasami, by przepuścić dziecko. Inni kierowcy jechali dalej

Kierowca zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w Warszawie, by ustąpić pierwszeństwa chłopcu, ale ten nie był w stanie przejść na drugą stronę jezdni. Na drugim pasie ruchu z dużą prędkością wciąż jechały bowiem samochody. Zanim kierowca wyszedł z auta i zatrzymał ruch, przejście minęło 10 aut. Zdarzenie zarejestrowała kamera, a nagranie trafiło do sieci.

Sytuacja miała miejsce na jednym ze skrzyżowań z ulicą Płochocińską w Warszawie. Autorem nagrania jest kierowca, który usiłował przepuścić młodego pieszego. Chłopiec jednak cofnął się na widok pędzących aut.

Choć kierowca na pasie do skrętu w prawo zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, to nie zrobił tego żaden z 10 kierowców, którzy nadjechali pasem do jazdy na wprost. Mijali oni przejście obok zdezorientowanego chłopca, który bał się wejść na pasy. W między czasie dołączyło do niego kolejne dziecko.

Kierowca w końcu wysiadł z samochodu i wstrzymał ruch na lewym pasie. Dopiero wtedy dzieciom udało się przejść bezpiecznie na drugą stronę.

Nagranie zostało opublikowane na kanale YouTube "STOP CHAM".

Uwaga! Na nagraniu słychać niecenzuralne słownictwo

"10 bałwanów"

Komentujący internauci nie pozostawiają na niefrasobliwych kierowcach suchej nitki. "Na policję i mandaty im!" czy "Mentalność takich cebulaków trzeba tresować zmianą przepisów" - należą do tych łagodniejszych odpowiedzi.

Inni jednak uważają, że to autor nagrania zachował się nieprawidłowo, ponieważ zatrzymał się przed przejściem z zamiarem skrętu w prawo. Miało to ich zdaniem powodować, że kierowcy z lewego pasa nie widzieli pieszego na pasach i ich brak ostrożności byłby wówczas uzasadniony.

"Ta sytuacja nie podlega interpretacji"

- Niektórzy przypisują tej sytuacji zupełnie inne przepisy, które mówią o zakazie parkowania w określonej odległości od przejścia dla pieszych - skomentował sprawę Łukasz Zboralski, redaktor naczelny branżowego portalu brd24.pl.

- Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym nie ma w Polsce zakazu zatrzymywania się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszego, który jeszcze nie wszedł na pasy. Nie ma takiego obowiązku, ale nie ma też zakazu - dodał w rozmowie z polsatnews.pl.

Aktualnie przepisy mówią jednak wyraźnie, że wymijanie auta przepuszczającego pieszego na pasach jest niezgodne z prawem. To szczególnie istotne w kontekście dyskusji na temat bezpieczeństwa pieszych, która trwa od czasu głośnego wypadku przy ul. Sokratesa w Warszawie.

Niedawno szef rządu zapowiedział zmiany w przepisach, które mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Jedną z nich ma być obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszym jeszcze przed wejściem na pasy.

