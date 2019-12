Oszczędności, nieruchomości i kredyty we frankach. Zobacz, jaki majątek mają ministrowie

Jedni mają oszczędności liczone w milionach, inni nie mają ich w ogóle albo spłacają kredyty zaciągnięte m.in. we frankach szwajcarskich. Część z nich ma domy i kilka mieszkań, a inni działki rolne. Łączy ich jedno - razem zasiadają w Radzie Ministrów.

Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów.

Pożyczył siostrze 300 tys.

Premier Mateusz Morawiecki zgromadził w polskiej walucie około 5,1 mln zł - wynika z zeznania majątkowego szefa rządu.

Prezes Rady Ministrów jest właścicielem domu o powierzchni około 150 m2 o wartości około 1,9 mln zł, a także mieszkania o powierzchni 72,4 m2 o wartości 1,1 mln zł.

Morawiecki jest także właścicielem domu o powierzchni 100 m kw. o wartości około 3-3,5 mln zł, a także połowy segmentu szeregowego. Przybliżona wartość połowy szeregowca to około 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości około 200 tys. zł.

Z tytułu wynagrodzenia z KPRM Mateusz Morawiecki otrzymał w ciągu roku 208 tys. zł.

Morawiecki wpisał do swojego oświadczenia także meble i zabudowę o wartości około 330 tys. zł oraz sprzęt techniczny wart około 20 tys. zł.

Premier ma również prawa do akcji banku Santander o wartości do 350 tys. zł. Wymienił także udzieloną swojej siostrze pożyczkę o wysokości około 300 tys. zł.

Obraz za 20 tys. zł

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zadeklarował, że ma ponad 155 tys. oszczędności w złotówkach i około 800 dolarów.

Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 400 metrów kwadratowych i wartości około 2 mln zł.

Ma też mieszkanie warte ok. 450 tys zł i działkę (15 tys. zł.).

Gliński może się pochwalić również obrazem za 20 tys. zł i dwoma samochodami (z 2011 i 2015 r.).

Oszczędności w euro

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zainwestował w obce waluty. Zadeklarował, że posiada ponad 132 tys. euro. W złotówkach ma 33 tys. oszczędności.

Minister posiada również obligacje skarbowe (74 tys. zł).

Oprócz domu o wartości 300 tys. zł Gróbarczyk ma cztery mieszkania. Ich łączna wartość to ponad 1,2 mln zł.

Gróbarczyk dysponuje także użytkami rolnymi o wartości ok. 80 tys. zł.

Nie ma oszczędności

Michał Dworczyk - minister-członek Rady Ministrów, szef KPRM zadeklarował, że nie ma żadnych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym Dworczyk wpisał, że nie posiada domu. Minister odnotował mieszkanie - o powierzchni 25 m kw, ale zaznaczył, że to własność jego żony.

Minister nie posiada gospodarstwa, ale ma działkę o wartości ok. 20 tys. zł.

Posiada również 180 udziałów (wartość - 18 tys.zł) stanowiących 0,13 proc. w kapitale zakładowym, spółki "Rodzice dla szkoły sp. zoo".

Dworczyk zadeklarował również, że ma m.in. kredyt we frankach szwajcarskich. Do spłacenia ma jeszcze ok. 70 tys. CHF.

Kredyt na dom

Jadwiga Emilewicz, która jest ministrem rozwoju, również zadeklarowała, że nie ma żadnych oszczędności.

Posiada jednak dom wart 800 tys. zł i mieszkanie o powierzchni 50 m kw, które wyceniła na 280 tys. zł.

Emilewicz na kupno domu zaciągnęła kredyt we frankach szwajcarskich. Według oświadczenia majątkowego do spłacenia zostało jej jeszcze

ponad 140 tys. CHF.

Pożyczka na instalację fotowoltaiczną

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadeklarował z kolei, że ma ponad 30 tys. zł oszczędności i 1850 euro.

Posiada również udziały w domu rodzinnym (150 tys. zł) i buduje dom (za prawie 600 tys. zł). Ziobro ma też mieszkanie o powierzchni 125 m2 o wartości ok. 540 tys. zł.

Ziobro ma też trzy działki - jedną rolną (ok. 135 tys. zł) i dwie leśno-rolne (łącznie ok. 375 tys. zł).

Szef resortu sprawiedliwości ma też do spłacenia kredyt i pożyczkę - na dom (ponad 225 tys. zł do spłacenia) i na instalację fotowoltaiczną (ponad 18 tys. zł do spłacenia).

