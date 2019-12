Nieruchomości warte miliony i duże kredyty. Sprawdź majątki liderów partii

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2019 rok wynika, że zgromadził 82 tys. 765 tys. zł oszczędności. Rok temu zadeklarował 63 tysiące zł. Jest także współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m kw. i wartości ok. 1,5 mln zł.



Cztery mieszkania Schetyny

W oświadczeniu prezesa PiS czytamy, że posiadał "jednorazowe pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji "Instytut Lecha Kaczyńskiego" oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. Po odbytym posiedzeniu "pełnomocnictwo zostało odwołane".

Kaczyński spłaca również kredyt bankowy w SKOK Kasa im. Stefczyka. Do spłaty pozostało 109 tys. złotych przy oprocentowaniu 7,99 proc. Jako powód zaciągnięcia Kaczyński wskazał "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z Jej upamiętnieniem".

Z oświadczenia wynika, że szef PiS w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 110 tys. 898,20 zł, nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej, a także 79 tys. 483,56 zł emerytury ZUS.



Lider PO Grzegorz Schetyna ma 200 tys. złotych oszczędności. W stosunku do zeszłego roku kwota ta zmniejszyła się o 40 tys. złotych.

Podobnie jak przed rokiem, Schetyna zadeklarował, że razem z żoną posiada dom o powierzchni 240 m kw. i wartości 1,2 mln złotych oraz cztery mieszkania o powierzchniach: 54 m kw. (o wartości 350 tys. złotych), 33,6 m kw. (239 tys. zł), 32,8 m kw. z miejscem garażowym (w sumie 268 tys. zł) i 36,3 m kw. (ok. 276 tys. zł - do spłaty pozostały jeszcze dwie raty).

Schetyna ma również dwa samochody marki BMW - jeden z 2008 r. i drugi - w leasingu - z 2017 r.

Z tytułu diety poselskiej, Schetyna otrzymał blisko 30 tys. zł, ponad 132 tys. pochodziło z uposażenia poselskiego, a 12 tys. z tytułu najmu nieruchomości.

Czarzasty z jachtem i biblioteką, Zandberg bez auta

Włodzimierz Czarzasty ma ponad 150 tys. złotych oszczędności w walucie polskiej, a dodatkowo ok. 1 tys. euro i ponad 30 tys. akcji spółki MUZA S. A. na kwotę 85 tys. 500 złotych. Szef SLD jest współwłaścicielem domu o powierzchni 255 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. złotych oraz nieruchomości zabudowanej o powierzchni blisko 0,5 ha wartej 2 mln zł. Czarzasty posiada także mieszkanie o powierzchni 35,2 m kw. i wartości 300 tys. złotych.

Szef SLD prowadzi również działalność gospodarczą, z której w roku 2019 osiągnął przychód 460 tys. 429 złotych i dochód 430 tys. 860 złotych. Z tytułu umowy o zarządzanie w spółce handlowej PDK S.A. poseł osiągnął dochód w wysokości 36 tys. złotych brutto. Dodatkowo szef SLD wynajmuje mieszkanie, co od stycznia do października przyniosło mu dochód w wysokości 20 tys. złotych brutto.



Czarzasty w swoim oświadczeniu majątkowym wymienił również m.in. jacht motorowy (25 tys. złotych), wyposażenie domu (30 tys. złotych), obrazy (50 tys. złotych), bibliotekę liczącą blisko 15 tys. pozycji (80 tys. złotych w ramach wspólności majątkowej), wyroby ze złota i srebra (ok. 30 tys. złotych) i polisy na życie o łącznej wartości ok. 153 tys. złotych. Szef SLD spłaca również kredyt na zakup mieszkania - do spłaty pozostało mu ponad 62 tys. euro (ok. 264 tys. zł).

Najmniej pozycji do wypełnienia miał poseł Adrian Zandberg - jeden z liderów Partii Razem. Polityk zgromadził środki pieniężne w wysokości 8 tys. złotych. Posiada również mieszkanie o powierzchni 95,4 m kw. o wartości 1 mln 50 tys. złotych. Nie spłaca żadnego kredytu, nie posiada również żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych. Jako członek Zarządu Krajowego Razem w ubiegłym roku uzyskał dochód w wysokości 49 tys. 252 złotych.

Miliony Korwina-Mikke

Kandydat na prezydenta i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ma ok. 11 tys. złotych oszczędności oraz fundusz inwestycyjny o wartości ok. 5 tys. złotych.

Jest też właścicielem mieszkania o powierzchni 86 m kw., którego wartość wynosi ok. 600 tys. złotych. Lider PSL posiada również dwie działki rolne o powierzchniach: 0,21 ha (ok. 26 tys. złotych) i 0,16 ha (ok. 20 tys. złotych, 1/2 własności). Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się również, że lider ludowców ma działkę budowlaną o powierzchni 754 m kw. oraz udział w drodze dojazdowej (ok. 200 tys. złotych) i garaż o powierzchni 25 m kw. (50 tys. zł).

Do końca sierpnia 2019 r. Kosiniak-Kamysz uzyskał dochód ponad 62 tys. z tytułu uposażenia poselskiego i ponad 19 tys. zł diety parlamentarnej. Szef ludowców dostał też dwie darowizny - po 10 tys. zł od siostry i od rodziców. Z kolei w 2018 r. Kosiniak-Kamysz uzyskał ponad 110 tys. zł uposażenia poselskiego, ponad 29 tys. diety parlamentarnej oraz 1500 zł z tytułu sprzedaży udziału 1/2 w samochodzie osobowym.

Poseł jest właścicielem Volkswagena Passata 1,9 z 2012 r., na który zaciągnął kredyt konsumpcyjny w wys. 40 tys. złotych. W rubryce "zobowiązania pieniężne" szef PSL wpisał również kartę kredytową z limitem do 10 tys. złotych.

Łąka Kukiza za 15 tysięcy

Szef ruchu Kukiz'15 - Paweł Kukiz zadeklarował, że ma odłożone nieco ponad 8 tys. zł. Ma ponadto dom o powierzchni 450 m kw. wart 1,5 mln zł oraz spółdzielcze prawo własności mieszkania o powierzchni 36 m kw. wartego 350 tys. zł. Kukiz podał, że jest też właścicielem łąki o powierzchni 0,6 hektara, którą wycenił na 15 tys. zł.

Kukiz podał w oświadczeniu, że jest członkiem zarządu - od 9 grudnia 2015 r. - Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, ale z tego tytułu nie osiągnął żadnego dochodu. Natomiast z nieopodatkowanej diety poselskiej otrzymał niemal 20 tys. zł. Polityk wskazał, że z tytułu uposażenia otrzymał przeszło 78 tys. zł. Ponadto z tytułu praw autorskich i wykonawczych otrzymał ponad 170 tys. zł. Kukiz wpisał też do oświadczenia dochód żony, który wyniósł niemal 52 tys. zł. Ponadto Kukiz jest właścicielem Audi Q7 z 2009 r.

Z oświadczenia wynika też, że zaciągnął kredyt hipoteczny na budowę domu. Jak podał z 600 tys. zł kredytu pozostało mu do spłaty ponad 276 tysięcy.

Jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zgromadził oszczędności w wysokości ok. 30 tys. złotych i ok. 7 tys. euro. Wrażenie robi wartość nieruchomości, które posiada poseł - ok. 10 mln złotych. Wśród nich jest dom o powierzchni 250 m kw., dwie działki każda o powierzchni jednego ha, ok. 1 hektara lasu i 1000 m kw. nieruchomości. Janusz Korwin-Mikke jest ich jedynym właścicielem.

