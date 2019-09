Nowa droga ekspresowa ma połączyć Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i Bolkowem

Michał Dworczyk, szef KPRM, poinformował w środę na konferencji prasowej we Wrocławiu, że we wtorek Rada Ministrów podjęła historyczną decyzję dla subregionu wałbrzyskiego i południowej części Dolnego Śląska. Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, wpisując w dokument dwie dolnośląskie inwestycje.

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka

- Wpisano tam budowę nowej drogi ekspresowej, która połączy Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i Bolkowem. Będzie również budowana droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka. To historyczny moment dla subregionu wałbrzyskiego, bo otwiera ten region. Umożliwi to nie tylko mieszkańcom szybsze dotarcie do Wrocławia, ale na pewno wpłynie na rozwój turystyki oraz ułatwi działalność przedsiębiorcom, inwestującym w tym regionie - powiedział Dworczyk.

Dodał, że budowa obu dróg będzie szacunkowo kosztować w sumie 8-9 mld zł. Nowa trasa S8 ma mieć długość 80 km, a oznaczona jako droga S5 trasa z Wrocławia przez Sobótkę, do Świdnicy, Wałbrzycha i Bolkowa ma mieć długość ok. 60 km.

las/ PAP