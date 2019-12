Próbował przekonać policjantów, że znalazł 3 kg narkotyków. Mężczyzna trafił do aresztu 17.12.2019, 15:40 Polska

Policja Łódź

- Mężczyzna początkowo twierdził, że nie wie co jest w torbie, ponieważ nie należy do niego, on ją tylko znalazł. Nie potrafił jednak uściślić, gdzie i kiedy. Już na komisariacie przyznał, że są to jego narkotyki - zaznaczyła Zdanowska