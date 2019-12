Seria kolizji w Bielsku-Białej. Uszkodzonych kilkanaście aut

Jak poinformował asp.szt. Roman Szybiak z bielskiej policji, najpierw w rejonie zjazdu z ul. Monte Cassino w kierunku centrum handlowego Makro kierowca zespołu pojazdów z ciągnikiem siodłowym, zmieniając pas, doprowadził do zderzenia z volkswagenem golfem. Kierowca ciągnika został ukarany mandatem.

ZOBACZ: Koszmarny wypadek bmw. Auto rozpadło się na kawałki, kierowca wypadł [ZDJĘCIA]

Zdarzenie to spowodowało całą serię kolejnych kolizji – kierowcom nadjeżdżającym ze sporą prędkością nie udawało się w porę zahamować na mokrej nawierzchni. - Po prostu nie dostosowali prędkości do panujących na drodze warunków. To cud, że przy tej liczbie kolizji nikt nie został ranny – podkreślił asp. Szybiak.

Droga S52 była częściowo zablokowana, obecnie jest już w pełni przejezdna.

WIDEO - Premier: sprawa Śpiewaka głęboko mnie poruszyła. Wyrok kompletnie niezrozumiały Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP