Koszmarny wypadek bmw. Auto rozpadło się na kawałki, kierowca wypadł [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło, gdy 22-letni kierowca bmw zdecydował się na wyprzedzanie, mimo, że z przeciwka widać było nadjeżdżające auto ciężarowe. Podczas manewru auto zahaczyło o Renault Megane, a następnie obróciło się i uderzyło w ciężarówkę daf. Kierowca wypadł z bmw wskutek uderzenia, a pojazd został kompletnie zniszczony.

Do zderzenia doszło w Białym Piątkowie niedaleko Środy Wielkopolskiej i Wrześni na drodze krajowej nr 15 (woj. wielkopolskie). Na miejsce wypadku pojechały jednostki straży pożarnej z dwóch powiatów: wrzesińskiego i średzkiego.

Kierowca wypadł z auta

22-letni kierowca bmw, mieszkaniec powiatu średzkiego, wypadł z auta. Trafił do szpitala w Środzie Wielkopolskiej w stanie ciężkim. Pomocy udzielił mu zespół z przypadkowo przejeżdżającej tą sama trasą karetki neonatologicznej z Ostrowa Wielkopolskiego - ustalił portal strazacki.pl.

27-letni kierowca renault, które wjechało do rowu po kolizji z bmw przewieziony został do szpitala we Wrześni. Jadący z nim dwaj pasażerowie doznali lekkich obrażeń i zostali opatrzeni na miejscu.

Do szpitala we Wrześni przewieziono także 62-letniego kierowcę samochodu ciężarowego DAF.

Kanapa poleciała do rowu

Wskutek zderzenia bmw zostało rozerwane. Całkowicie zniszczony został tył pojazdu. Wypadła z niego m.in. tylna kanapa.

Do wypadku doszło w czwartek 12 grudnia około godz. 17:20. Działania na miejscu prowadziły jednostki z OSP Białe Piątkowo, Miłosław, Brodowo oraz z JRG Września i Środa Wlkp. Droga krajowa nr 15 na odcinku Miąskowo - Miłosław była zablokowana do późnych godzin wieczornych.

Przyczyny zdarzenia ustala policja.

hlk/ polsatnews.pl