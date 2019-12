Rodziny pobierające 500+ wydadzą na święta nawet 200 złotych więcej

Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeciętna rodzina wyda prawie 1838 zł, a to średnio o 84 zł więcej niż przed rokiem. Nieco więcej, bo ponad 2 tys. zł, wydadzą rodziny, które korzystają z programu "Rodzina 500+" - wynika z badania MilleŚwięta 2019. Świąteczne zakupy spożywcze zrobimy najczęściej w dyskontach oraz supermarketach, natomiast prezenty kupimy przede wszystkim w internecie.

- Polska rodzina wyda na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia średnio blisko 1838 zł, czyli ponad 84 zł więcej niż deklarowano w ubiegłym roku. Mowa o łącznych wydatkach związanych z zakupem prezentów, produktów spożywczych czy organizacją świątecznych wyjazdów - mówi agencji Newseria Biznes Dorota Hołownia, ekspert w Departamencie Public Relations Banku Millennium.

Jedzenie w sklepach, prezenty przez internet

Z badania MilleŚwięta, przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium, wynika, że na Boże Narodzenie wydadzą więcej rodziny, które korzystają z programu "Rodzina 500+". W ich przypadku średnie wydatki przekroczą 2021 zł.

- Po produkty na świąteczny stół wybierzemy się, podobnie jak w ubiegłych latach, przede wszystkim do dyskontów lub supermarketów - wskazuje Dorota Hołownia.

Dyskonty wybierze 60 proc. konsumentów, a blisko połowa supermarkety. Rzadziej planujemy kupować na bazarach (25 proc.), a w internecie zakupy spożywcze zrobi zaledwie 5 proc. badanych. To jednak e-zakupy są najpopularniejsze przy wyborze świątecznych prezentów. Kupujemy przede wszystkim za pomocą komputera (37 proc.), choć coraz więcej konsumentów zrobi zakupy przez urządzenie mobilne.

- Jeszcze dwa lata temu tylko 5 proc. osób twierdziło, że w ten sposób kupi świąteczne prezenty, a dzisiaj zakup podarunków z wykorzystaniem smartfona deklaruje aż 22 proc. respondentów - zauważa ekspertka Banku Millennium.

Pod choinką królować będą kosmetyki i zabawki

Polacy deklarują, że wyboru prezentów dokonują częściej w sposób przemyślany niż spontaniczny. Upominki z wyprzedzeniem planuje 54 proc. badanych. Najczęściej pod choinką znajdziemy perfumy i kosmetyki (50 proc.), zabawki (50 proc.) i książki (34 proc.). Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków ucieszyłaby się z karty podarunkowej pod choinką.

- Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Od niedawna w aplikacji mobilnej goodie można w kilka chwil założyć wirtualną kartę podarunkową - mówi Dorota Hołownia.

Zaletą takiej wirtualnej karty podarunkowej jest to, że można ją kupić nawet tuż przed wigilijną kolacją. Aplikacje mobilne są też często wykorzystywane do śledzenia aktualnych promocji sklepów. Informacji o zniżkach najczęściej szukamy na stronach internetowych konkretnych sklepów (50 proc.), rzadziej w gazetkach promocyjnych (44 proc.), tak popularnych jeszcze w ubiegłych latach (65 proc. w 2018 i 67 proc. w 2017 roku) czy na portalach społecznościowych i w telewizji (odpowiednio 23 proc. i 22 proc.).

Badanie IBRiS dla Banku Millennium wskazuje także, że blisko dwie trzecie Polaków spędzi święta u siebie w domu, a 33 proc. u rodziny. Wyjazd turystyczny planuje tylko 2 proc. badanych.

Zalety zakupów online i tradycyjnych

Wcześniej podobne badanie opublikowała firma doradcza Deloitte. Wynika z niego, że w tym roku na Boże Narodzenie polska rodzina wyda średnio ponad 1,5 tys. zł.

Autorzy badania wskazują, że wydatki w sklepach stacjonarnych stanowią wciąż większość świątecznego budżetu Polaków (68 proc.), 32 proc. trafi do sprzedawców online.

Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.).

Zdaniem ekspertów Deloitte wyniki tegorocznego badania pokazują, że na internetowym rynku wciąż dużo do zrobienia mają sprzedawcy żywności. "Tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że kupi żywność za pośrednictwem internetu, a 72 proc. preferuje sklepy stacjonarne" - czytamy. W tradycyjny sposób wolimy też kupować kosmetyki i perfumy oraz produkty zdrowotne. Aby nabyć produkty z tej kategorii, 62 proc. Polaków uda się do sklepów stacjonarnych. Z kolei kupowanych na prezenty książek będziemy szukać głównie w tradycyjnych punktach sprzedaży (45 proc.) oraz online, ale w sklepach, które mają oddziały stacjonarne (38 proc.).

dk/hlk/ polsatnews.pl, Newseria